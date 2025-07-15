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Глава МИД Франции заявил о согласовании санкций против 22 россиян - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Глава МИД Франции заявил о согласовании санкций против 22 россиян
Глава МИД Франции заявил о согласовании санкций против 22 россиян - 15.07.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Франции заявил о согласовании санкций против 22 россиян
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на полях встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе заявил о согласовании санкций против 22 россиян. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T12:03+0300
2025-07-15T12:14+0300
политика
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жан-ноэль барро
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на полях встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе заявил о согласовании санкций против 22 россиян."Сегодня утром в Брюсселе мы утверждаем запрет на доступ на территорию Европы, а также заморозку активов в отношении шести российских судей... 16 российских физлиц", - сказал он журналистам. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.Кроме того, Барро сообщил о санкциях в отношении семи граждан Молдавии за "операции по дестабилизации в пользу России" и трех главарей гаитянских банд. Министр не уточнил природу санкций, о которых идет речь.Он также напомнил, что во вторник может быть согласован 18-й "пакет массивных санкций" против России, связанный с украинским конфликтом.Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС могут уже во вторник согласовать новый пакет санкций против России. Она также заявила, что надеется на согласование на уровне стран G7 нового пониженного "потолка" цен на российскую нефть.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 17 пакетов санкций против РФ.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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общество , брюссель, франция, европа, жан-ноэль барро, ес
Политика, Общество , Брюссель, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, Жан-Ноэль Барро, ЕС
12:03 15.07.2025 (обновлено: 12:14 15.07.2025)
 
Глава МИД Франции заявил о согласовании санкций против 22 россиян

Глава МИД Франции Барро заявил о согласовании санкций против 22 россиян

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на полях встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе заявил о согласовании санкций против 22 россиян.
"Сегодня утром в Брюсселе мы утверждаем запрет на доступ на территорию Европы, а также заморозку активов в отношении шести российских судей... 16 российских физлиц", - сказал он журналистам. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Кроме того, Барро сообщил о санкциях в отношении семи граждан Молдавии за "операции по дестабилизации в пользу России" и трех главарей гаитянских банд. Министр не уточнил природу санкций, о которых идет речь.
Он также напомнил, что во вторник может быть согласован 18-й "пакет массивных санкций" против России, связанный с украинским конфликтом.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС могут уже во вторник согласовать новый пакет санкций против России. Она также заявила, что надеется на согласование на уровне стран G7 нового пониженного "потолка" цен на российскую нефть.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 17 пакетов санкций против РФ.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаг Грузии - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
Главы МИД ЕС могут согласовать санкции по Грузии, заявила Каллас
09:35
 
ПолитикаОбществоБрюссельФРАНЦИЯЕВРОПАЖан-Ноэль БарроЕС
 
 
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