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Страны Евросоюза не приняли новый пакет антироссийских санкций - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Страны Евросоюза не приняли новый пакет антироссийских санкций
Страны Евросоюза не приняли новый пакет антироссийских санкций - 15.07.2025, ПРАЙМ
Страны Евросоюза не приняли новый пакет антироссийских санкций
Главы МИД стран Евросоюза на заседании во вторник не смогли принять 18-й пакет антироссийских санкций, заявил венгерский министр иностранных дел и... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T14:53+0300
2025-07-15T15:01+0300
экономика
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Главы МИД стран Евросоюза на заседании во вторник не смогли принять 18-й пакет антироссийских санкций, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Подавляющее большинство здесь выступает за принятие новых пакетов санкций (против России - ред.), но сегодня, по крайней мере, пока новый пакет не был принят", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Трансляцию вел телеканал М1.Министр также сообщил, что на заседании его коллега "из одной из самых крупных и могущественных стран ЕС" признал, что "предыдущие 17 пакетов санкций не имели эффекта".
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россия, ес
Экономика, РОССИЯ, ЕС
14:53 15.07.2025 (обновлено: 15:01 15.07.2025)
 
Страны Евросоюза не приняли новый пакет антироссийских санкций

Сийярто: новые санкции против РФ не были приняты на заседании глав МИД стран ЕС

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© fotolia.com / moonrun
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Главы МИД стран Евросоюза на заседании во вторник не смогли принять 18-й пакет антироссийских санкций, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Подавляющее большинство здесь выступает за принятие новых пакетов санкций (против России - ред.), но сегодня, по крайней мере, пока новый пакет не был принят", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Трансляцию вел телеканал М1.
Министр также сообщил, что на заседании его коллега "из одной из самых крупных и могущественных стран ЕС" признал, что "предыдущие 17 пакетов санкций не имели эффекта".
#Министр иностранных дел России Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
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