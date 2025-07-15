https://1prime.ru/20250715/sanktsii-859526806.html

Совет ЕС расширил санкционный список "за внутреннюю ситуацию в России"

Совет ЕС расширил санкционный список "за внутреннюю ситуацию в России" - 15.07.2025, ПРАЙМ

Совет ЕС расширил санкционный список "за внутреннюю ситуацию в России"

Совет ЕС во вторник расширил санкционный список "за внутреннюю ситуацию в России", добавив в него пять физлиц, следует из опубликованного в официальном журнале... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T18:11+0300

2025-07-15T18:11+0300

2025-07-15T18:11+0300

политика

совет евросоюза

санкции против рф

физлица

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75485/96/754859639_0:29:300:198_1920x0_80_0_0_2834d89185fbc085735bb410747011d0.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 июл - ПРАЙМ. Совет ЕС во вторник расширил санкционный список "за внутреннюю ситуацию в России", добавив в него пять физлиц, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Под ограничения попали представители судейского корпуса, которые занимались делом экс-муниципального депутата Алексея Горинова, ранее осужденного за фейки об армии РФ и оправдание терроризма. В ЕС утверждают, что все фигуранты нового санкционного списка якобы "несут ответственность за серьезные нарушения или злоупотребления правами человека" в России. Мещанский суд Москвы в 2022 году признал Горинова виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ с использованием служебного положения группой лиц и по мотивам политической ненависти (пункты "а", "б", "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ) и приговорил к семи годам колонии общего режима. Затем Мосгорсуд снизил срок до шести лет 11 месяцев. В конце ноября 2024 года 2-й Западный окружной военный суд назначил Горинову три года лишения свободы за оправдание терроризма, с учетом проведенного времени в неволе и по совокупности приговоров ему было окончательно назначено пять лет колонии строгого режима. Заседание суда было выездным и проходило во Владимире - Горинов отбывал первый приговор в колонии в Покрове. В марте Горинова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://1prime.ru/20250715/sanktsii-859516870.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совет евросоюза, санкции против рф, физлица