https://1prime.ru/20250715/sanktsii-859526806.html
Совет ЕС расширил санкционный список "за внутреннюю ситуацию в России"
Совет ЕС расширил санкционный список "за внутреннюю ситуацию в России" - 15.07.2025, ПРАЙМ
Совет ЕС расширил санкционный список "за внутреннюю ситуацию в России"
Совет ЕС во вторник расширил санкционный список "за внутреннюю ситуацию в России", добавив в него пять физлиц, следует из опубликованного в официальном журнале... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T18:11+0300
2025-07-15T18:11+0300
2025-07-15T18:11+0300
политика
совет евросоюза
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физлица
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл - ПРАЙМ. Совет ЕС во вторник расширил санкционный список "за внутреннюю ситуацию в России", добавив в него пять физлиц, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Под ограничения попали представители судейского корпуса, которые занимались делом экс-муниципального депутата Алексея Горинова, ранее осужденного за фейки об армии РФ и оправдание терроризма. В ЕС утверждают, что все фигуранты нового санкционного списка якобы "несут ответственность за серьезные нарушения или злоупотребления правами человека" в России. Мещанский суд Москвы в 2022 году признал Горинова виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ с использованием служебного положения группой лиц и по мотивам политической ненависти (пункты "а", "б", "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ) и приговорил к семи годам колонии общего режима. Затем Мосгорсуд снизил срок до шести лет 11 месяцев. В конце ноября 2024 года 2-й Западный окружной военный суд назначил Горинову три года лишения свободы за оправдание терроризма, с учетом проведенного времени в неволе и по совокупности приговоров ему было окончательно назначено пять лет колонии строгого режима. Заседание суда было выездным и проходило во Владимире - Горинов отбывал первый приговор в колонии в Покрове. В марте Горинова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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совет евросоюза, санкции против рф, физлица
Политика, Совет Евросоюза, санкции против РФ, физлица
Совет ЕС расширил санкционный список "за внутреннюю ситуацию в России"
Журнал ЕС: Совет ЕС добавил в санкционный список пять граждан России
БРЮССЕЛЬ, 15 июл - ПРАЙМ. Совет ЕС во вторник расширил санкционный список "за внутреннюю ситуацию в России", добавив в него пять физлиц, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Под ограничения попали представители судейского корпуса, которые занимались делом экс-муниципального депутата Алексея Горинова, ранее осужденного за фейки об армии РФ и оправдание терроризма.
В ЕС утверждают, что все фигуранты нового санкционного списка якобы "несут ответственность за серьезные нарушения или злоупотребления правами человека" в России.
Мещанский суд Москвы в 2022 году признал Горинова виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ с использованием служебного положения группой лиц и по мотивам политической ненависти (пункты "а", "б", "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ) и приговорил к семи годам колонии общего режима. Затем Мосгорсуд снизил срок до шести лет 11 месяцев.
В конце ноября 2024 года 2-й Западный окружной военный суд назначил Горинову три года лишения свободы за оправдание терроризма, с учетом проведенного времени в неволе и по совокупности приговоров ему было окончательно назначено пять лет колонии строгого режима. Заседание суда было выездным и проходило во Владимире - Горинов отбывал первый приговор в колонии в Покрове.
В марте Горинова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Страны Евросоюза не приняли новый пакет антироссийских санкций