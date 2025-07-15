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Евросоюз ввел санкции против 9 физлиц и 6 организаций России

Евросоюз ввел санкции против 9 физлиц и 6 организаций России - 15.07.2025, ПРАЙМ

Евросоюз ввел санкции против 9 физлиц и 6 организаций России

Совет ЕС во вторник ввел в действие новые антироссийские санкции в отношении 9 физлиц и 6 организаций за якобы "дестабилизирующую деятельность", следует из... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T19:13+0300

2025-07-15T19:13+0300

2025-07-15T19:13+0300

политика

евросоюз

санкции против рф

физлица

организации

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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – ПРАЙМ. Совет ЕС во вторник ввел в действие новые антироссийские санкции в отношении 9 физлиц и 6 организаций за якобы "дестабилизирующую деятельность", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Сообщается, что под ограничения попали, в частности, ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", Ассоциация журналистов БРИКС и "Центр геополитических экспертиз", другие организации, а также их руководители, ряд военных, блоггер с двойным австралийско-российским гражданством и два гражданина Молдавии. Санкции предусматривают заморозку активов на территории ЕС и запрет на поездки в Евросоюз. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 17 пакетов санкций против РФ. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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евросоюз, санкции против рф, физлица, организации