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Словакия предложила перенести голосование по санкциям ЕС против России - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Словакия предложила перенести голосование по санкциям ЕС против России
Словакия предложила перенести голосование по санкциям ЕС против России - 15.07.2025, ПРАЙМ
Словакия предложила перенести голосование по санкциям ЕС против России
Словакия предложила ЕК перенести голосование по 18-му пакету санкций против РФ с учетом предоставления ей исключения на получение российского газа до 2034 года, | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T20:33+0300
2025-07-15T20:34+0300
политика
роберт фицо
санкции против рф
голосование
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БРАТИСЛАВА, 15 июл – ПРАЙМ. Словакия предложила ЕК перенести голосование по 18-му пакету санкций против РФ с учетом предоставления ей исключения на получение российского газа до 2034 года, сообщил во вторник премьер Роберт Фицо. "Представителю Словакии в ЕК было поручено сегодня (во вторник – ред.) запросить перенос голосования по 18-му пакету санкций с учётом политической обстановки в Словакии. Лучшим решением в сложившейся ситуации было бы предоставление Словакии исключения, позволяющего ей выполнять контракт с российским "Газпромом" до срока его окончания в 2034 году. В настоящее время это в принципе отвергается Еврокомиссией, поскольку реализация данного предложения противоречила бы сути антироссийских санкций", - написал Фицо в соцсети. К своему сообщению Фицо приложил копию письма главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по поводу возникшей ситуации. "Еврокомиссия может реализовать своё предложение даже без Словакии, поскольку у неё нет права вето. Еврокомиссия предлагает нам определённые гарантии (по поставкам газа – ред.) только потому, что мы отказываемся поддержать 18-й пакет санкций против РФ, требующий единогласного решения", - отметил Фицо. По словам премьера, правительственная коалиция отвергает предложение Еврокомиссии о прекращении поставок российского газа с 2028 года. При этом ЕК готова вести переговоры о гарантиях, которые обеспечат Словацкой Республике некоторое спокойствие в поставках газа после 2028 года.
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роберт фицо, санкции против рф, голосование
Политика, Роберт Фицо, санкции против РФ, голосование
20:33 15.07.2025 (обновлено: 20:34 15.07.2025)
 
Словакия предложила перенести голосование по санкциям ЕС против России

Фицо: Словакия предложила перенести голосование по санкциям ЕС против РФ

© POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
© POOL
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БРАТИСЛАВА, 15 июл – ПРАЙМ. Словакия предложила ЕК перенести голосование по 18-му пакету санкций против РФ с учетом предоставления ей исключения на получение российского газа до 2034 года, сообщил во вторник премьер Роберт Фицо.
"Представителю Словакии в ЕК было поручено сегодня (во вторник – ред.) запросить перенос голосования по 18-му пакету санкций с учётом политической обстановки в Словакии. Лучшим решением в сложившейся ситуации было бы предоставление Словакии исключения, позволяющего ей выполнять контракт с российским "Газпромом" до срока его окончания в 2034 году. В настоящее время это в принципе отвергается Еврокомиссией, поскольку реализация данного предложения противоречила бы сути антироссийских санкций", - написал Фицо в соцсети.
К своему сообщению Фицо приложил копию письма главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по поводу возникшей ситуации.
"Еврокомиссия может реализовать своё предложение даже без Словакии, поскольку у неё нет права вето. Еврокомиссия предлагает нам определённые гарантии (по поставкам газа – ред.) только потому, что мы отказываемся поддержать 18-й пакет санкций против РФ, требующий единогласного решения", - отметил Фицо.
По словам премьера, правительственная коалиция отвергает предложение Еврокомиссии о прекращении поставок российского газа с 2028 года. При этом ЕК готова вести переговоры о гарантиях, которые обеспечат Словацкой Республике некоторое спокойствие в поставках газа после 2028 года.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
Фицо заявил о невозможности Словакии наложить вето на запрет энергосырья РФ
12 июля, 13:10
 
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