https://1prime.ru/20250715/shmygal-859521217.html

Шмыгаль опубликовал заявление о своей отставке с поста премьера Украины

Шмыгаль опубликовал заявление о своей отставке с поста премьера Украины - 15.07.2025, ПРАЙМ

Шмыгаль опубликовал заявление о своей отставке с поста премьера Украины

Денис Шмыгаль написал заявление о своей отставке с поста премьера Украины, его он опубликовал в своем Telegram-канале. | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T15:46+0300

2025-07-15T15:46+0300

2025-07-15T15:46+0300

политика

общество

украина

денис шмыгаль

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Денис Шмыгаль написал заявление о своей отставке с поста премьера Украины, его он опубликовал в своем Telegram-канале. Заявление подписано 15 июля в адрес Верховной рады. Под фотографией своего заявления он поблагодарил всю команду за работу. Рассмотреть заявление Шмыгаля должен теперь украинский парламент. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить всё правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Владимир Зеленский 14 июля заявил, что предложил Свириденко возглавить правительство, при этом не уточнил, какую должность займет действующий премьер Денис Шмыгаль.

https://1prime.ru/20250715/zelenskiy-859514345.html

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общество , украина, денис шмыгаль, владимир зеленский