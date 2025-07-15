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Шмыгаль опубликовал заявление о своей отставке с поста премьера Украины - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Шмыгаль опубликовал заявление о своей отставке с поста премьера Украины
Шмыгаль опубликовал заявление о своей отставке с поста премьера Украины - 15.07.2025, ПРАЙМ
Шмыгаль опубликовал заявление о своей отставке с поста премьера Украины
Денис Шмыгаль написал заявление о своей отставке с поста премьера Украины, его он опубликовал в своем Telegram-канале. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T15:46+0300
2025-07-15T15:46+0300
политика
общество
украина
денис шмыгаль
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Денис Шмыгаль написал заявление о своей отставке с поста премьера Украины, его он опубликовал в своем Telegram-канале. Заявление подписано 15 июля в адрес Верховной рады. Под фотографией своего заявления он поблагодарил всю команду за работу. Рассмотреть заявление Шмыгаля должен теперь украинский парламент. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить всё правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Владимир Зеленский 14 июля заявил, что предложил Свириденко возглавить правительство, при этом не уточнил, какую должность займет действующий премьер Денис Шмыгаль.
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общество , украина, денис шмыгаль, владимир зеленский
Политика, Общество , УКРАИНА, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский
15:46 15.07.2025
 
Шмыгаль опубликовал заявление о своей отставке с поста премьера Украины

Денис Шмыгаль опубликовал заявление об отставке с поста премьер-министра Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Денис Шмыгаль написал заявление о своей отставке с поста премьера Украины, его он опубликовал в своем Telegram-канале.
Заявление подписано 15 июля в адрес Верховной рады. Под фотографией своего заявления он поблагодарил всю команду за работу.
Рассмотреть заявление Шмыгаля должен теперь украинский парламент.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить всё правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Владимир Зеленский 14 июля заявил, что предложил Свириденко возглавить правительство, при этом не уточнил, какую должность займет действующий премьер Денис Шмыгаль.
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ПолитикаОбществоУКРАИНАДенис ШмыгальВладимир Зеленский
 
 
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