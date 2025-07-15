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"Агроэкспорт" отметил рост экспорта российской шоколадной продукции

"Агроэкспорт" отметил рост экспорта российской шоколадной продукции - 15.07.2025, ПРАЙМ

"Агроэкспорт" отметил рост экспорта российской шоколадной продукции

Экспорт шоколадных кондитерских изделий из России в январе-апреле 2025 года в денежном выражении вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T12:57+0300

2025-07-15T12:57+0300

2025-07-15T12:57+0300

экономика

россия

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минсельхоз

экспорт

шоколад

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Экспорт шоколадных кондитерских изделий из России в январе-апреле 2025 года в денежном выражении вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 254 миллиона долларов, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно оценкам экспертов, за первые четыре месяца 2025 года Россия экспортировала около 66 тысяч тонн шоколадных кондитерских изделий на сумму более 254 миллионов долларов США. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос на 10% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении. В топ-5 стран-импортеров российского шоколада вошли Казахстан (с закупками, превышающими 72 миллиона долларов), Белоруссия (порядка 44 миллиона долларов), Узбекистан (более 28 миллионов долларов), Азербайджан (более 22 миллионов долларов) и Киргизия (более 18 миллионов долларов), добавили в "Агроэкспорте". Отмечается, что Россия за 4 месяца текущего года поставляла шоколад в более чем 70 стран мира, при этом уверенно удерживает лидерство среди импортеров Казахстан. Рост экспорта отражает устойчивый спрос на российскую шоколадную продукцию в странах СНГ и Центральной Азии, резюмировали в центре.

https://1prime.ru/20250715/uzbekistan-859487690.html

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россия, агроэкспорт, минсельхоз, экспорт, шоколад