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Швеция внесет свой вклад в планы Трампа по поставкам оружия Украине

Швеция внесет свой вклад в планы Трампа по поставкам оружия Украине - 15.07.2025, ПРАЙМ

Швеция внесет свой вклад в планы Трампа по поставкам оружия Украине

Швеция внесет свой вклад в планы президента США Дональда Трампа по поставкам вооружения Украине через НАТО, заявил министр обороны королевства Пол Йонсон. | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T17:13+0300

2025-07-15T17:13+0300

2025-07-15T17:13+0300

вооружения

украина

швеция

сша

нато

дональд трамп

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Швеция внесет свой вклад в планы президента США Дональда Трампа по поставкам вооружения Украине через НАТО, заявил министр обороны королевства Пол Йонсон. "Швеция внесет свой вклад", - сказал министр агентству Reuters, комментируя заявление Трампа об увеличении поставок вооружений Украине через НАТО. Как добавило агентство, Йонсон при этом не уточнил, о каком конкретно вкладе идет речь. Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://1prime.ru/20250715/times-859520041.html

украина

швеция

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украина, швеция, сша, нато, дональд трамп, поставки оружия украине