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ЕК пообещала работать над обеспокоенностью Словакии из-за энергоресурсов
ЕК пообещала работать над обеспокоенностью Словакии из-за энергоресурсов - 15.07.2025, ПРАЙМ
ЕК пообещала работать над обеспокоенностью Словакии из-за энергоресурсов
Еврокомиссия в письме пообещала премьер-министру Словакии Роберту Фицо работать над обеспокоенностью страны в отношении энергоресурсов на фоне предложения ЕК... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T16:42+0300
2025-07-15T16:42+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Еврокомиссия в письме пообещала премьер-министру Словакии Роберту Фицо работать над обеспокоенностью страны в отношении энергоресурсов на фоне предложения ЕК отказаться от импорта российского газа к 2028 году, передает агентство Рейтер со ссылкой на доступный ему текст письма. "Еврокомиссия предпримет шаги, включая пояснение, как можно инициировать "экстренную приостановку" (запрета на импорт - ред.) в случае, если цены на газ вырастут из-за дефицита поставок на фоне отказа от российского газа", - пишет Рейтер со ссылкой на текст письма, адресованного Фицо и подписанного главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ранее агентство Блумберг передавало, что в ЕС рассматривают возможность установления потолка цены на нефть из РФ на 15% ниже рыночных цен на основе средних значений за 10 недель, а также регулярного его пересмотра. Отмечалось, что Еврокомиссия готова предоставить Словакии "некоторые гарантии" в обмен на прекращение блокировки нового пакета санкций против России. В июне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия официально предложила снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Позднее газета Politico сообщила, что ЕС решил отложить попытки снизить потолок цен на нефть из РФ на фоне обеспокоенности, что ситуация на Ближнем Востоке приведет к росту цен. В ходе саммита G7 страны согласились пока не браться за эту проблему.
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общество , словакия, ближний восток, роберт фицо, урсула фон дер ляйен, ес, ек
Энергетика, Общество , СЛОВАКИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Роберт Фицо, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК
ЕК пообещала работать над обеспокоенностью Словакии из-за энергоресурсов
Reuters: ЕК пообещала работать над обеспокоенностью Словакии из-за энергоресурсов
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Еврокомиссия в письме пообещала премьер-министру Словакии Роберту Фицо работать над обеспокоенностью страны в отношении энергоресурсов на фоне предложения ЕК отказаться от импорта российского газа к 2028 году, передает агентство Рейтер со ссылкой на доступный ему текст письма.
"Еврокомиссия предпримет шаги, включая пояснение, как можно инициировать "экстренную приостановку" (запрета на импорт - ред.) в случае, если цены на газ вырастут из-за дефицита поставок на фоне отказа от российского газа", - пишет Рейтер со ссылкой на текст письма, адресованного Фицо и подписанного главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Ранее агентство Блумберг передавало, что в ЕС рассматривают возможность установления потолка цены на нефть из РФ на 15% ниже рыночных цен на основе средних значений за 10 недель, а также регулярного его пересмотра. Отмечалось, что Еврокомиссия готова предоставить Словакии "некоторые гарантии" в обмен на прекращение блокировки нового пакета санкций против России.
В июне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия официально предложила снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Позднее газета Politico сообщила, что ЕС решил отложить попытки снизить потолок цен на нефть из РФ на фоне обеспокоенности, что ситуация на Ближнем Востоке приведет к росту цен. В ходе саммита G7 страны согласились пока не браться за эту проблему.
Фицо заявил о невозможности Словакии наложить вето на запрет энергосырья РФ