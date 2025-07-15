Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали о планах Трампа ввести пошлины против России - 15.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250715/smi-859483214.html
СМИ узнали о планах Трампа ввести пошлины против России
СМИ узнали о планах Трампа ввести пошлины против России - 15.07.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о планах Трампа ввести пошлины против России
Планы президента США ввести пошлины в отношении России в случае отсутствия соглашения по украинскому конфликту коснутся покупателей российских нефти, газа и... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T06:58+0300
2025-07-15T06:58+0300
общество
сша
рф
украина
washington post
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859483214.jpg?1752551920
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Планы президента США ввести пошлины в отношении России в случае отсутствия соглашения по украинскому конфликту коснутся покупателей российских нефти, газа и других энергоносителей, сообщает газета Washington Post со ссылкой на чиновника Белого дома. "План предполагает введение 100-процентного налога на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают российскую нефть, газ и другие энергоносители", - сообщает издание. В понедельник Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На фоне этого российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 2,73%, резко ускорив рост.
сша
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, рф, украина, washington post
Общество , США, РФ, УКРАИНА, Washington Post
06:58 15.07.2025
 
СМИ узнали о планах Трампа ввести пошлины против России

WP: планы Трампа ввести пошлины против России коснутся покупателей российских нефти и газа

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Планы президента США ввести пошлины в отношении России в случае отсутствия соглашения по украинскому конфликту коснутся покупателей российских нефти, газа и других энергоносителей, сообщает газета Washington Post со ссылкой на чиновника Белого дома.
"План предполагает введение 100-процентного налога на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают российскую нефть, газ и другие энергоносители", - сообщает издание.
В понедельник Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На фоне этого российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 2,73%, резко ускорив рост.
 
ОбществоСШАРФУКРАИНАWashington Post
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала