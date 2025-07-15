https://1prime.ru/20250715/smi-859483214.html
СМИ узнали о планах Трампа ввести пошлины против России
СМИ узнали о планах Трампа ввести пошлины против России - 15.07.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о планах Трампа ввести пошлины против России
Планы президента США ввести пошлины в отношении России в случае отсутствия соглашения по украинскому конфликту коснутся покупателей российских нефти, газа и... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T06:58+0300
2025-07-15T06:58+0300
2025-07-15T06:58+0300
общество
сша
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Планы президента США ввести пошлины в отношении России в случае отсутствия соглашения по украинскому конфликту коснутся покупателей российских нефти, газа и других энергоносителей, сообщает газета Washington Post со ссылкой на чиновника Белого дома.
"План предполагает введение 100-процентного налога на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают российскую нефть, газ и другие энергоносители", - сообщает издание.
В понедельник Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На фоне этого российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 2,73%, резко ускорив рост.
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общество , сша, рф, украина, washington post
Общество , США, РФ, УКРАИНА, Washington Post
СМИ узнали о планах Трампа ввести пошлины против России
WP: планы Трампа ввести пошлины против России коснутся покупателей российских нефти и газа
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Планы президента США ввести пошлины в отношении России в случае отсутствия соглашения по украинскому конфликту коснутся покупателей российских нефти, газа и других энергоносителей, сообщает газета Washington Post со ссылкой на чиновника Белого дома.
"План предполагает введение 100-процентного налога на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают российскую нефть, газ и другие энергоносители", - сообщает издание.
В понедельник Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На фоне этого российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 2,73%, резко ускорив рост.