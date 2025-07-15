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СМИ: новая помощь Украине может включать дальнобойные ракеты ATACMS

СМИ: новая помощь Украине может включать дальнобойные ракеты ATACMS - 15.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: новая помощь Украине может включать дальнобойные ракеты ATACMS

Новые поставки Киеву, о которых заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, могут включать дальнобойные ракеты ATACMS, пишет газета Washington Post. | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T08:31+0300

2025-07-15T08:31+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Новые поставки Киеву, о которых заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, могут включать дальнобойные ракеты ATACMS, пишет газета Washington Post. "Поставки могут также включать дополнительные ракеты ATACMS", - пишет издание.Отмечается, что Трамп в рамках помощи Украине может разрешить ВСУ использовать 18 дальнобойных ракет ATACMS, которые есть в распоряжении Киева."Трамп не упомянул, что военная помощь может также включать разрешение на использование нового мощного наступательного оружия. Источник, участвовавший в принятии решения, сообщил мне, что это, вероятно, будет включать разрешение на использование 18 дальнобойных ракет ATACMS, которые сейчас находятся на Украине, на их полную дальность действия в 300 километров", - говорится в материале издания.После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс. Ранее Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios тогда сообщал, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot.

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киев, дональд трамп, марк рютте, нато, washington post