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СМИ: новая помощь Украине может включать дальнобойные ракеты ATACMS
СМИ: новая помощь Украине может включать дальнобойные ракеты ATACMS - 15.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: новая помощь Украине может включать дальнобойные ракеты ATACMS
Новые поставки Киеву, о которых заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, могут включать дальнобойные ракеты ATACMS, пишет газета Washington Post. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T08:31+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Новые поставки Киеву, о которых заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, могут включать дальнобойные ракеты ATACMS, пишет газета Washington Post. "Поставки могут также включать дополнительные ракеты ATACMS", - пишет издание.Отмечается, что Трамп в рамках помощи Украине может разрешить ВСУ использовать 18 дальнобойных ракет ATACMS, которые есть в распоряжении Киева."Трамп не упомянул, что военная помощь может также включать разрешение на использование нового мощного наступательного оружия. Источник, участвовавший в принятии решения, сообщил мне, что это, вероятно, будет включать разрешение на использование 18 дальнобойных ракет ATACMS, которые сейчас находятся на Украине, на их полную дальность действия в 300 километров", - говорится в материале издания.После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс. Ранее Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios тогда сообщал, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot.
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киев, дональд трамп, марк рютте, нато, washington post
Вооружения, Киев, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Washington Post
СМИ: новая помощь Украине может включать дальнобойные ракеты ATACMS
WP: новые поставки США Украине могут включать дальнобойные ракеты ATACMS
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ.
Новые поставки Киеву, о которых заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, могут включать дальнобойные ракеты ATACMS, пишет
газета Washington Post.
"Поставки могут также включать дополнительные ракеты ATACMS", - пишет издание.
Отмечается, что Трамп в рамках помощи Украине может разрешить ВСУ использовать 18 дальнобойных ракет ATACMS, которые есть в распоряжении Киева.
"Трамп не упомянул, что военная помощь может также включать разрешение на использование нового мощного наступательного оружия. Источник, участвовавший в принятии решения, сообщил мне, что это, вероятно, будет включать разрешение на использование 18 дальнобойных ракет ATACMS, которые сейчас находятся на Украине, на их полную дальность действия в 300 километров", - говорится в материале издания.
После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс.
Ранее Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios тогда сообщал, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot.
СМИ: Трамп рассматривал возможность отправки ракет Tomahawk на Украину