https://1prime.ru/20250715/smi-859486790.html

В США оценили сроки новых поставок оружия Украине

В США оценили сроки новых поставок оружия Украине - 15.07.2025, ПРАЙМ

В США оценили сроки новых поставок оружия Украине

Поставки американского оружия Украине через НАТО, о которых заявил президент США Дональд Трамп, могут занять несколько лет, так как союзники уже не укладываются | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T09:06+0300

2025-07-15T09:06+0300

2025-07-15T09:06+0300

вооружения

украина

сша

киев

дональд трамп

сергей лавров

нато

politico

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Поставки американского оружия Украине через НАТО, о которых заявил президент США Дональд Трамп, могут занять несколько лет, так как союзники уже не укладываются в сроки по более ранним поставкам, сообщает газета Politico со ссылкой на американского военного чиновника. Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счёт новых закупок у Вашингтона. "Уже имеют место задержки по поставкам по большей части вооружений, поэтому эти сделки либо станут приоритетными или им придется подождать пару лет перед поставкой", - приводит издание слова неназванного чиновника.

https://1prime.ru/20250715/tramp-859486317.html

украина

сша

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украина, сша, киев, дональд трамп, сергей лавров, нато, politico