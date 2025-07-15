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В США оценили сроки новых поставок оружия Украине - 15.07.2025, ПРАЙМ
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В США оценили сроки новых поставок оружия Украине
В США оценили сроки новых поставок оружия Украине - 15.07.2025, ПРАЙМ
В США оценили сроки новых поставок оружия Украине
Поставки американского оружия Украине через НАТО, о которых заявил президент США Дональд Трамп, могут занять несколько лет, так как союзники уже не укладываются | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T09:06+0300
2025-07-15T09:06+0300
вооружения
украина
сша
киев
дональд трамп
сергей лавров
нато
politico
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Поставки американского оружия Украине через НАТО, о которых заявил президент США Дональд Трамп, могут занять несколько лет, так как союзники уже не укладываются в сроки по более ранним поставкам, сообщает газета Politico со ссылкой на американского военного чиновника. Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счёт новых закупок у Вашингтона. "Уже имеют место задержки по поставкам по большей части вооружений, поэтому эти сделки либо станут приоритетными или им придется подождать пару лет перед поставкой", - приводит издание слова неназванного чиновника.
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украина, сша, киев, дональд трамп, сергей лавров, нато, politico
Вооружения, УКРАИНА, США, Киев, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, Politico
09:06 15.07.2025
 
В США оценили сроки новых поставок оружия Украине

Politico: поставки оружия США Украине через НАТО могут занять несколько лет

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© fotolia.com / YuI
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Поставки американского оружия Украине через НАТО, о которых заявил президент США Дональд Трамп, могут занять несколько лет, так как союзники уже не укладываются в сроки по более ранним поставкам, сообщает газета Politico со ссылкой на американского военного чиновника.
Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счёт новых закупок у Вашингтона.
"Уже имеют место задержки по поставкам по большей части вооружений, поэтому эти сделки либо станут приоритетными или им придется подождать пару лет перед поставкой", - приводит издание слова неназванного чиновника.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
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08:50
 
ВооруженияУКРАИНАСШАКиевДональд ТрампСергей ЛавровНАТОPolitico
 
 
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