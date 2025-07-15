https://1prime.ru/20250715/smi-859491321.html

СМИ: сторонники Трампа выступили против помощи Украине

СМИ: сторонники Трампа выступили против помощи Украине - 15.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: сторонники Трампа выступили против помощи Украине

Значительная часть сторонников президента США Дональда Трампа и многие республиканцы в палате представителей конгресса выступают против законов, которые бы... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T11:15+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Значительная часть сторонников президента США Дональда Трампа и многие республиканцы в палате представителей конгресса выступают против законов, которые бы позволили направить Украине дополнительную военную или финансовую помощь, пишет издание Atlantic. Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счёт новых закупок у Вашингтона. "Значительная часть сторонников Трампа и многие члены палаты представителей из числа республиканцев решительно против законопроектов, которые обеспечат отправку дополнительной военной или финансовой помощи Киеву", - отмечается в публикации.

https://1prime.ru/20250715/tramp-859490534.html

украина

сша

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общество , украина, сша, киев, дональд трамп, сергей лавров, нато