https://1prime.ru/20250715/smi-859491321.html
СМИ: сторонники Трампа выступили против помощи Украине
СМИ: сторонники Трампа выступили против помощи Украине - 15.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: сторонники Трампа выступили против помощи Украине
Значительная часть сторонников президента США Дональда Трампа и многие республиканцы в палате представителей конгресса выступают против законов, которые бы... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T11:15+0300
2025-07-15T11:15+0300
2025-07-15T11:15+0300
политика
общество
украина
сша
киев
дональд трамп
сергей лавров
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_c6a6ec594b98fb8023659f165167de01.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Значительная часть сторонников президента США Дональда Трампа и многие республиканцы в палате представителей конгресса выступают против законов, которые бы позволили направить Украине дополнительную военную или финансовую помощь, пишет издание Atlantic. Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счёт новых закупок у Вашингтона. "Значительная часть сторонников Трампа и многие члены палаты представителей из числа республиканцев решительно против законопроектов, которые обеспечат отправку дополнительной военной или финансовой помощи Киеву", - отмечается в публикации.
https://1prime.ru/20250715/tramp-859490534.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_c066e293b8c75c5c37910a47d6f2a6f9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, сша, киев, дональд трамп, сергей лавров, нато
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Киев, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
СМИ: сторонники Трампа выступили против помощи Украине
Atlantic: значительная часть сторонников Трампа выступает против помощи Украине
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Значительная часть сторонников президента США Дональда Трампа и многие республиканцы в палате представителей конгресса выступают против законов, которые бы позволили направить Украине дополнительную военную или финансовую помощь, пишет издание Atlantic.
Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счёт новых закупок у Вашингтона.
"Значительная часть сторонников Трампа и многие члены палаты представителей из числа республиканцев решительно против законопроектов, которые обеспечат отправку дополнительной военной или финансовой помощи Киеву", - отмечается в публикации.
WP: Трамп спросил Зеленского, почему тот не бьет по Москве