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Спрос на грузовые авиаперевозки из России в Китай вырос на 20%
Спрос на грузовые авиаперевозки из России в Китай вырос на 20% - 15.07.2025, ПРАЙМ
Спрос на грузовые авиаперевозки из России в Китай вырос на 20%
Спрос на грузовые авиаперевозки из России в Китай по итогам первого полугодия текущего года демонстрируют рост в 20% по отношению к аналогичному периоду... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T05:30+0300
2025-07-15T05:30+0300
2025-07-15T05:30+0300
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Спрос на грузовые авиаперевозки из России в Китай по итогам первого полугодия текущего года демонстрируют рост в 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщили РИА Новости в ГК "Деловые Линии".
"Более чем на 20% вырос спрос на авиаперевозки в Китай вырос в 2025 году. В январе-июне 2025 года китайское направление показало самый большой рост грузооборота из всех зарубежных направлений, на которых работает ГК "Деловые Линии", — рассказали в компании.
По данным оператора, спрос на такой способ доставки растет из-за потребности в ускоренной транспортировке грузов по данному маршруту.
Указывается, что чаще всего клиенты заказывают доставку грузов в такие города и провинции, как Шанхай, Шаньдун, Шэньчжэнь, Чжэцзян и Цзянсу. Это предприятия из различных сфер бизнеса из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и других регионов России.
При этом из Китая в Россию грузы чаще всего доставляются автотранспортом.
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общество , китай, шанхай, москва, деловые линии
Общество , КИТАЙ, Шанхай, МОСКВА, Деловые линии
Спрос на грузовые авиаперевозки из России в Китай вырос на 20%
"Деловые Линии": спрос на грузовые авиаперевозки из России в Китай вырос на 20%
МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Спрос на грузовые авиаперевозки из России в Китай по итогам первого полугодия текущего года демонстрируют рост в 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщили РИА Новости в ГК "Деловые Линии".
"Более чем на 20% вырос спрос на авиаперевозки в Китай вырос в 2025 году. В январе-июне 2025 года китайское направление показало самый большой рост грузооборота из всех зарубежных направлений, на которых работает ГК "Деловые Линии", — рассказали в компании.
По данным оператора, спрос на такой способ доставки растет из-за потребности в ускоренной транспортировке грузов по данному маршруту.
Указывается, что чаще всего клиенты заказывают доставку грузов в такие города и провинции, как Шанхай, Шаньдун, Шэньчжэнь, Чжэцзян и Цзянсу. Это предприятия из различных сфер бизнеса из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и других регионов России.
При этом из Китая в Россию грузы чаще всего доставляются автотранспортом.