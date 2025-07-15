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Спрос на грузовые авиаперевозки из России в Китай вырос на 20% - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Спрос на грузовые авиаперевозки из России в Китай вырос на 20%
Спрос на грузовые авиаперевозки из России в Китай вырос на 20% - 15.07.2025, ПРАЙМ
Спрос на грузовые авиаперевозки из России в Китай вырос на 20%
Спрос на грузовые авиаперевозки из России в Китай по итогам первого полугодия текущего года демонстрируют рост в 20% по отношению к аналогичному периоду... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T05:30+0300
2025-07-15T05:30+0300
общество
китай
шанхай
москва
деловые линии
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Спрос на грузовые авиаперевозки из России в Китай по итогам первого полугодия текущего года демонстрируют рост в 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщили РИА Новости в ГК "Деловые Линии". "Более чем на 20% вырос спрос на авиаперевозки в Китай вырос в 2025 году. В январе-июне 2025 года китайское направление показало самый большой рост грузооборота из всех зарубежных направлений, на которых работает ГК "Деловые Линии", — рассказали в компании. По данным оператора, спрос на такой способ доставки растет из-за потребности в ускоренной транспортировке грузов по данному маршруту. Указывается, что чаще всего клиенты заказывают доставку грузов в такие города и провинции, как Шанхай, Шаньдун, Шэньчжэнь, Чжэцзян и Цзянсу. Это предприятия из различных сфер бизнеса из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и других регионов России. При этом из Китая в Россию грузы чаще всего доставляются автотранспортом.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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40
общество , китай, шанхай, москва, деловые линии
Общество , КИТАЙ, Шанхай, МОСКВА, Деловые линии
05:30 15.07.2025
 
Спрос на грузовые авиаперевозки из России в Китай вырос на 20%

"Деловые Линии": спрос на грузовые авиаперевозки из России в Китай вырос на 20%

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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Спрос на грузовые авиаперевозки из России в Китай по итогам первого полугодия текущего года демонстрируют рост в 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщили РИА Новости в ГК "Деловые Линии".
"Более чем на 20% вырос спрос на авиаперевозки в Китай вырос в 2025 году. В январе-июне 2025 года китайское направление показало самый большой рост грузооборота из всех зарубежных направлений, на которых работает ГК "Деловые Линии", — рассказали в компании.
По данным оператора, спрос на такой способ доставки растет из-за потребности в ускоренной транспортировке грузов по данному маршруту.
Указывается, что чаще всего клиенты заказывают доставку грузов в такие города и провинции, как Шанхай, Шаньдун, Шэньчжэнь, Чжэцзян и Цзянсу. Это предприятия из различных сфер бизнеса из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и других регионов России.
При этом из Китая в Россию грузы чаще всего доставляются автотранспортом.
 
ОбществоКИТАЙШанхайМОСКВАДеловые линии
 
 
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