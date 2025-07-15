https://1prime.ru/20250715/spros-859481490.html

Спрос на грузовые авиаперевозки из России в Китай вырос на 20%

Спрос на грузовые авиаперевозки из России в Китай вырос на 20% - 15.07.2025, ПРАЙМ

Спрос на грузовые авиаперевозки из России в Китай вырос на 20%

Спрос на грузовые авиаперевозки из России в Китай по итогам первого полугодия текущего года демонстрируют рост в 20% по отношению к аналогичному периоду... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T05:30+0300

2025-07-15T05:30+0300

2025-07-15T05:30+0300

общество

китай

шанхай

москва

деловые линии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859481490.jpg?1752546636

МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Спрос на грузовые авиаперевозки из России в Китай по итогам первого полугодия текущего года демонстрируют рост в 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщили РИА Новости в ГК "Деловые Линии". "Более чем на 20% вырос спрос на авиаперевозки в Китай вырос в 2025 году. В январе-июне 2025 года китайское направление показало самый большой рост грузооборота из всех зарубежных направлений, на которых работает ГК "Деловые Линии", — рассказали в компании. По данным оператора, спрос на такой способ доставки растет из-за потребности в ускоренной транспортировке грузов по данному маршруту. Указывается, что чаще всего клиенты заказывают доставку грузов в такие города и провинции, как Шанхай, Шаньдун, Шэньчжэнь, Чжэцзян и Цзянсу. Это предприятия из различных сфер бизнеса из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и других регионов России. При этом из Китая в Россию грузы чаще всего доставляются автотранспортом.

китай

шанхай

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , китай, шанхай, москва, деловые линии