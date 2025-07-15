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В США рассказали о последствиях "вторичных пошлин" против России

В США рассказали о последствиях "вторичных пошлин" против России - 15.07.2025, ПРАЙМ

В США рассказали о последствиях "вторичных пошлин" против России

Обещанные президентом США Дональда Трампа "вторичные пошлины" против России вряд ли заставят страны отказаться от закупок российской энергии и продовольствия, а | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T00:22+0300

2025-07-15T00:22+0300

2025-07-15T00:22+0300

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ВАШИНГТОН, 15 июл - ПРАЙМ. Обещанные президентом США Дональда Трампа "вторичные пошлины" против России вряд ли заставят страны отказаться от закупок российской энергии и продовольствия, а лишь подорвут доверие к США как к торговому партнеру, заявил РИА Новости американский экономист, бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс. "Президент Трамп превращает США в ненадёжного торгового партнёра и стимулирует поиск альтернатив доллару для расчётов по торговым балансам. Странам нужны энергия и продовольствие, и они вряд ли откажутся от стабильных источников поставок лишь ради того, чтобы угодить Трампу", - сказал Робертс. Робертс также добавил, что Трамп не сделал ничего для достижения мирного решения украинского конфликта. "Военно-промышленный комплекс США заинтересован в продолжении конфликта, который приносит ему прибыль", - сказал экономист. Ранее в понедельник Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет". После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть.

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общество , сша, украина, дональд трамп