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В США рассказали о последствиях "вторичных пошлин" против России - 15.07.2025, ПРАЙМ
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В США рассказали о последствиях "вторичных пошлин" против России
В США рассказали о последствиях "вторичных пошлин" против России - 15.07.2025, ПРАЙМ
В США рассказали о последствиях "вторичных пошлин" против России
Обещанные президентом США Дональда Трампа "вторичные пошлины" против России вряд ли заставят страны отказаться от закупок российской энергии и продовольствия, а | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T00:22+0300
2025-07-15T00:22+0300
общество
сша
украина
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 15 июл - ПРАЙМ. Обещанные президентом США Дональда Трампа "вторичные пошлины" против России вряд ли заставят страны отказаться от закупок российской энергии и продовольствия, а лишь подорвут доверие к США как к торговому партнеру, заявил РИА Новости американский экономист, бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс. "Президент Трамп превращает США в ненадёжного торгового партнёра и стимулирует поиск альтернатив доллару для расчётов по торговым балансам. Странам нужны энергия и продовольствие, и они вряд ли откажутся от стабильных источников поставок лишь ради того, чтобы угодить Трампу", - сказал Робертс. Робертс также добавил, что Трамп не сделал ничего для достижения мирного решения украинского конфликта. "Военно-промышленный комплекс США заинтересован в продолжении конфликта, который приносит ему прибыль", - сказал экономист. Ранее в понедельник Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет". После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть.
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192
40
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общество , сша, украина, дональд трамп
Общество , США, УКРАИНА, Дональд Трамп
00:22 15.07.2025
 
В США рассказали о последствиях "вторичных пошлин" против России

Экономист Робертс: "вторичные пошлины" против России подорвет доверие к США

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ВАШИНГТОН, 15 июл - ПРАЙМ. Обещанные президентом США Дональда Трампа "вторичные пошлины" против России вряд ли заставят страны отказаться от закупок российской энергии и продовольствия, а лишь подорвут доверие к США как к торговому партнеру, заявил РИА Новости американский экономист, бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс.
"Президент Трамп превращает США в ненадёжного торгового партнёра и стимулирует поиск альтернатив доллару для расчётов по торговым балансам. Странам нужны энергия и продовольствие, и они вряд ли откажутся от стабильных источников поставок лишь ради того, чтобы угодить Трампу", - сказал Робертс.
Робертс также добавил, что Трамп не сделал ничего для достижения мирного решения украинского конфликта.
"Военно-промышленный комплекс США заинтересован в продолжении конфликта, который приносит ему прибыль", - сказал экономист.
Ранее в понедельник Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет". После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть.
 
ОбществоСШАУКРАИНАДональд Трамп
 
 
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