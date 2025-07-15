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США не смогут поставить Киеву Patriot в обозримом будущем, пишут СМИ

США не смогут поставить Киеву Patriot в обозримом будущем, пишут СМИ - 15.07.2025, ПРАЙМ

США не смогут поставить Киеву Patriot в обозримом будущем, пишут СМИ

США не смогут поставить Украине системы ПВО Patriot в обозримом будущем из-за острой нехватки этого вооружения, пишет издание Military Watch Magazine. | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T09:13+0300

2025-07-15T09:13+0300

2025-07-15T09:13+0300

вооружения

сша

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. США не смогут поставить Украине системы ПВО Patriot в обозримом будущем из-за острой нехватки этого вооружения, пишет издание Military Watch Magazine. "Острая нехватка этих систем в США, как ожидается, гарантирует, что в обозримом будущем поставок не будет", - пишет издание. Также Military Watch Magazine пишет, что у США усугубился дефицит ракет-перехватчиков для ПВО Patriot после отражения удара Ирана по базе Эль-Удейд США в Катаре. "Таким образом, ожидается, что пополнение запасов армии США будет конкурировать со спросом на поставки на Украину", - добавляет издание. После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс. Ранее Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios тогда сообщал, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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сша, поставки оружия украине, patriot, украина