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Отставной офицер США признал вину в передаче секретных данных по Украине - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Отставной офицер США признал вину в передаче секретных данных по Украине
Отставной офицер США признал вину в передаче секретных данных по Украине - 15.07.2025, ПРАЙМ
Отставной офицер США признал вину в передаче секретных данных по Украине
Отставной офицер американской армии Дэвид Слейтер признал свою вине в передаче секретных данных по конфликту на Украине через приложение для онлайн-знакомств,... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T10:29+0300
2025-07-15T10:29+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Отставной офицер американской армии Дэвид Слейтер признал свою вине в передаче секретных данных по конфликту на Украине через приложение для онлайн-знакомств, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. В марте 2024 года власти США предъявили обвинения 64-летнему Слейтеру в передаче секретных сведений военного характера зарубежному лицу на онлайн-платформе для знакомств. Согласно обвинительному заключению, он был прикомандирован к силам стратегического командования ВС США на авиабазе Оффатт и имел доступ к информации под грифом "совершенно секретно" с августа 2021 по апрель 2022 года. "Отставной армейский офицер, работавший гражданским лицом в военно-воздушных силах, признал себя виновным в сговоре с целью передачи секретной информации (об украинском конфликте - ред.) на иностранной онлайн-платформе для знакомств", - говорится в сообщении агентства. Ожидается, что приговор мужчине будет вынесен в октябре. Прокуроры и его адвокаты согласились с тем, что он должен отбыть наказание в виде тюремного заключения сроком от пяти лет и десяти месяцев до семи лет и трёх месяцев, пишет агентство.
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общество , сша, украина
Политика, Общество , США, УКРАИНА
10:29 15.07.2025
 
Отставной офицер США признал вину в передаче секретных данных по Украине

AP: отставной офицер США признал вину в передаче секретных данных по Украине

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Отставной офицер американской армии Дэвид Слейтер признал свою вине в передаче секретных данных по конфликту на Украине через приложение для онлайн-знакомств, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
В марте 2024 года власти США предъявили обвинения 64-летнему Слейтеру в передаче секретных сведений военного характера зарубежному лицу на онлайн-платформе для знакомств. Согласно обвинительному заключению, он был прикомандирован к силам стратегического командования ВС США на авиабазе Оффатт и имел доступ к информации под грифом "совершенно секретно" с августа 2021 по апрель 2022 года.
"Отставной армейский офицер, работавший гражданским лицом в военно-воздушных силах, признал себя виновным в сговоре с целью передачи секретной информации (об украинском конфликте - ред.) на иностранной онлайн-платформе для знакомств", - говорится в сообщении агентства.
Ожидается, что приговор мужчине будет вынесен в октябре.
Прокуроры и его адвокаты согласились с тем, что он должен отбыть наказание в виде тюремного заключения сроком от пяти лет и десяти месяцев до семи лет и трёх месяцев, пишет агентство.
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