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Отставной офицер США признал вину в передаче секретных данных по Украине

Отставной офицер США признал вину в передаче секретных данных по Украине - 15.07.2025, ПРАЙМ

Отставной офицер США признал вину в передаче секретных данных по Украине

Отставной офицер американской армии Дэвид Слейтер признал свою вине в передаче секретных данных по конфликту на Украине через приложение для онлайн-знакомств,... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T10:29+0300

2025-07-15T10:29+0300

2025-07-15T10:29+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Отставной офицер американской армии Дэвид Слейтер признал свою вине в передаче секретных данных по конфликту на Украине через приложение для онлайн-знакомств, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. В марте 2024 года власти США предъявили обвинения 64-летнему Слейтеру в передаче секретных сведений военного характера зарубежному лицу на онлайн-платформе для знакомств. Согласно обвинительному заключению, он был прикомандирован к силам стратегического командования ВС США на авиабазе Оффатт и имел доступ к информации под грифом "совершенно секретно" с августа 2021 по апрель 2022 года. "Отставной армейский офицер, работавший гражданским лицом в военно-воздушных силах, признал себя виновным в сговоре с целью передачи секретной информации (об украинском конфликте - ред.) на иностранной онлайн-платформе для знакомств", - говорится в сообщении агентства. Ожидается, что приговор мужчине будет вынесен в октябре. Прокуроры и его адвокаты согласились с тем, что он должен отбыть наказание в виде тюремного заключения сроком от пяти лет и десяти месяцев до семи лет и трёх месяцев, пишет агентство.

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общество , сша, украина