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Глава JP Morgan предупредил о существенных рисках для США

Глава JP Morgan предупредил о существенных рисках для США - 15.07.2025, ПРАЙМ

Глава JP Morgan предупредил о существенных рисках для США

Перед американской экономикой стоят существенные риски, связанные с тарифной и торговой политикой действующей администрации, ухудшением геополитических условий... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T16:15+0300

2025-07-15T16:15+0300

2025-07-15T16:15+0300

экономика

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ВАШИНГТОН, 15 июл - ПРАЙМ. Перед американской экономикой стоят существенные риски, связанные с тарифной и торговой политикой действующей администрации, ухудшением геополитических условий и бюджетным дефицитом, заявил глава американской финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон. "Сохраняются значительные риски, в том числе, от пошлин и торговой неопределенности, ухудшения геополитических условий, высоких бюджетных дефицитов и повышенных цен на активы", - говорится в распространенном заявлении главы JP Morgan. При этом Даймон отметил, что завершение налоговой реформы и потенциальное снижение регулирования в финансовом секторе являются положительными факторами для перспектив развития американской экономики. "Мы надеемся на лучшее, но готовим компанию с широкому набору сценариев", - заключил он. В июне министерство торговли США пересмотрело в худшую сторону оценку по динамике ВВП страны за первый квартал 2025 года. Согласно третьей, окончательной, оценке, ВВП сократился на 0,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд снижался такими же темпами). Также в июне Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ожидания по инфляции и безработице в стране на текущий год, при этом понизила прогноз роста ВВП, следует из материалов регулятора. Теперь ФРС прогнозирует, что инфляция в США в 2025 году составит 3%, а не 2,7%, как ожидалось в марте. Безработица в США в текущем году составит 4,5%, а ожидания по росту экономики на 2025 год понижены до 1,4% с 1,7%.

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