Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава JP Morgan предупредил о существенных рисках для США - 15.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250715/ssha-859522706.html
Глава JP Morgan предупредил о существенных рисках для США
Глава JP Morgan предупредил о существенных рисках для США - 15.07.2025, ПРАЙМ
Глава JP Morgan предупредил о существенных рисках для США
Перед американской экономикой стоят существенные риски, связанные с тарифной и торговой политикой действующей администрации, ухудшением геополитических условий... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T16:15+0300
2025-07-15T16:15+0300
экономика
общество
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/77549/21/775492156_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_1189eb9b51e88eaf3bd04f0b5340a6c6.jpg
ВАШИНГТОН, 15 июл - ПРАЙМ. Перед американской экономикой стоят существенные риски, связанные с тарифной и торговой политикой действующей администрации, ухудшением геополитических условий и бюджетным дефицитом, заявил глава американской финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон. "Сохраняются значительные риски, в том числе, от пошлин и торговой неопределенности, ухудшения геополитических условий, высоких бюджетных дефицитов и повышенных цен на активы", - говорится в распространенном заявлении главы JP Morgan. При этом Даймон отметил, что завершение налоговой реформы и потенциальное снижение регулирования в финансовом секторе являются положительными факторами для перспектив развития американской экономики. "Мы надеемся на лучшее, но готовим компанию с широкому набору сценариев", - заключил он. В июне министерство торговли США пересмотрело в худшую сторону оценку по динамике ВВП страны за первый квартал 2025 года. Согласно третьей, окончательной, оценке, ВВП сократился на 0,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд снижался такими же темпами). Также в июне Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ожидания по инфляции и безработице в стране на текущий год, при этом понизила прогноз роста ВВП, следует из материалов регулятора. Теперь ФРС прогнозирует, что инфляция в США в 2025 году составит 3%, а не 2,7%, как ожидалось в марте. Безработица в США в текущем году составит 4,5%, а ожидания по росту экономики на 2025 год понижены до 1,4% с 1,7%.
https://1prime.ru/20250715/poshliny-859522542.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77549/21/775492156_293:0:1500:905_1920x0_80_0_0_4256c89510a994962b3c439b92905fe4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша
Экономика, Общество , США
16:15 15.07.2025
 
Глава JP Morgan предупредил о существенных рисках для США

Глава JP Morgan Даймон: перед экономикой США стоят значительные риски

© fotolia.com / eabff%Флаг США
%Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© fotolia.com / eabff
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 15 июл - ПРАЙМ. Перед американской экономикой стоят существенные риски, связанные с тарифной и торговой политикой действующей администрации, ухудшением геополитических условий и бюджетным дефицитом, заявил глава американской финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон.
"Сохраняются значительные риски, в том числе, от пошлин и торговой неопределенности, ухудшения геополитических условий, высоких бюджетных дефицитов и повышенных цен на активы", - говорится в распространенном заявлении главы JP Morgan.
При этом Даймон отметил, что завершение налоговой реформы и потенциальное снижение регулирования в финансовом секторе являются положительными факторами для перспектив развития американской экономики.
"Мы надеемся на лучшее, но готовим компанию с широкому набору сценариев", - заключил он.
В июне министерство торговли США пересмотрело в худшую сторону оценку по динамике ВВП страны за первый квартал 2025 года. Согласно третьей, окончательной, оценке, ВВП сократился на 0,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд снижался такими же темпами).
Также в июне Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ожидания по инфляции и безработице в стране на текущий год, при этом понизила прогноз роста ВВП, следует из материалов регулятора. Теперь ФРС прогнозирует, что инфляция в США в 2025 году составит 3%, а не 2,7%, как ожидалось в марте. Безработица в США в текущем году составит 4,5%, а ожидания по росту экономики на 2025 год понижены до 1,4% с 1,7%.
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
США допустили продление срока пошлинных послаблений для Китая
16:12
 
ЭкономикаОбществоСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала