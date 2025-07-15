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Минфин США сообщил о возможных новых торговых переговорах с Китаем

Минфин США сообщил о возможных новых торговых переговорах с Китаем - 15.07.2025, ПРАЙМ

Минфин США сообщил о возможных новых торговых переговорах с Китаем

Следующая встреча США и Китая по урегулированию торговых разногласий может пройти в ближайшие недели в третьей стране, заявил во вторник глава американского... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T16:16+0300

2025-07-15T16:16+0300

2025-07-15T16:16+0300

экономика

китай

сша

скотт бессент

минфин сша

торговля

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ВАШИНГТОН, 15 июл – ПРАЙМ. Следующая встреча США и Китая по урегулированию торговых разногласий может пройти в ближайшие недели в третьей стране, заявил во вторник глава американского минфина Скотт Бессент. "Мы всё ещё работаем над этим... Руководство Китая в начале августа проводит большой съезд. Мы пытаемся согласовать, чтобы встреча прошла либо до него, либо после — возможно, в третьей стране", - сказал он в интервью агентству Bloomberg, комментируя возможность переговоров. Ранее стороны уже встречались в Женеве и Лондоне, где согласовали снижение пошлин и обсуждали вопросы экспортного контроля.

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китай

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