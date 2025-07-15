https://1prime.ru/20250715/ssha-859522870.html
Минфин США сообщил о возможных новых торговых переговорах с Китаем
Минфин США сообщил о возможных новых торговых переговорах с Китаем - 15.07.2025, ПРАЙМ
Минфин США сообщил о возможных новых торговых переговорах с Китаем
Следующая встреча США и Китая по урегулированию торговых разногласий может пройти в ближайшие недели в третьей стране, заявил во вторник глава американского... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T16:16+0300
2025-07-15T16:16+0300
2025-07-15T16:16+0300
экономика
китай
сша
скотт бессент
минфин сша
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg
ВАШИНГТОН, 15 июл – ПРАЙМ. Следующая встреча США и Китая по урегулированию торговых разногласий может пройти в ближайшие недели в третьей стране, заявил во вторник глава американского минфина Скотт Бессент. "Мы всё ещё работаем над этим... Руководство Китая в начале августа проводит большой съезд. Мы пытаемся согласовать, чтобы встреча прошла либо до него, либо после — возможно, в третьей стране", - сказал он в интервью агентству Bloomberg, комментируя возможность переговоров. Ранее стороны уже встречались в Женеве и Лондоне, где согласовали снижение пошлин и обсуждали вопросы экспортного контроля.
https://1prime.ru/20250715/kitay-859490102.html
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_236:0:4012:2832_1920x0_80_0_0_5e0e50b589a1a28e5236bbfa248459bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, скотт бессент, минфин сша, торговля
Экономика, КИТАЙ, США, Скотт Бессент, Минфин США, торговля
Минфин США сообщил о возможных новых торговых переговорах с Китаем
Бессент: США и КНР могут в ближайшие недели провести встречу по торговым разногласиям
ВАШИНГТОН, 15 июл – ПРАЙМ. Следующая встреча США и Китая по урегулированию торговых разногласий может пройти в ближайшие недели в третьей стране, заявил во вторник глава американского минфина Скотт Бессент.
"Мы всё ещё работаем над этим... Руководство Китая в начале августа проводит большой съезд. Мы пытаемся согласовать, чтобы встреча прошла либо до него, либо после — возможно, в третьей стране", - сказал он в интервью агентству Bloomberg, комментируя возможность переговоров.
Ранее стороны уже встречались в Женеве и Лондоне, где согласовали снижение пошлин и обсуждали вопросы экспортного контроля.
В Китае прокомментировали угрозы США российским торговым партнерам