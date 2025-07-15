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Секретная служба США ввела в Белом доме локдаун - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Секретная служба США ввела в Белом доме локдаун
Секретная служба США ввела в Белом доме локдаун - 15.07.2025, ПРАЙМ
Секретная служба США ввела в Белом доме локдаун
Секретная служба США во вторник ввела временный локдаун на территории Белого дома после брошенного через забор телефона, заявила пресс-секретарь Белого дома... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T20:04+0300
2025-07-15T20:04+0300
происшествия
сша
белый дом
локдаун
секретная служба сша
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ВАШИНГТОН, 15 июл - ПРАЙМ. Секретная служба США во вторник ввела временный локдаун на территории Белого дома после брошенного через забор телефона, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Журналисты в социальной сети Х опубликовали видео с территории Белого дома, где сотрудники службы безопасности приказывают работникам СМИ укрыться в зале для пресс-брифингов. "Кто-то бросил свой телефон через забор", - ответила Левитт журналистам, находящимся на территории администрации президента США Дональда Трампа, на вопрос, почему секретная служба приказала представителям СМИ укрыться в комнате для брифингов. Журналист газеты Washington Examiner Кристиан Даток, также находящийся на территории Белого дома, написал на своей странице в Х, что секретная служба США "подстрелила мужчину". Вместе с тем от Белого дома сведений о стрельбе не поступало. Позднее ограничения были сняты.
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сша, белый дом, локдаун, секретная служба сша
Происшествия, США, Белый дом, локдаун, Секретная служба США
20:04 15.07.2025
 
Секретная служба США ввела в Белом доме локдаун

Левитт: Секретная служба США ввела локдаун в Белом доме после брошенного телефона

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом
Официальная резиденция президента США - Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 15 июл - ПРАЙМ. Секретная служба США во вторник ввела временный локдаун на территории Белого дома после брошенного через забор телефона, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Журналисты в социальной сети Х опубликовали видео с территории Белого дома, где сотрудники службы безопасности приказывают работникам СМИ укрыться в зале для пресс-брифингов.
"Кто-то бросил свой телефон через забор", - ответила Левитт журналистам, находящимся на территории администрации президента США Дональда Трампа, на вопрос, почему секретная служба приказала представителям СМИ укрыться в комнате для брифингов.
Журналист газеты Washington Examiner Кристиан Даток, также находящийся на территории Белого дома, написал на своей странице в Х, что секретная служба США "подстрелила мужчину".
Вместе с тем от Белого дома сведений о стрельбе не поступало. Позднее ограничения были сняты.
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ПроисшествияСШАБелый домлокдаунСекретная служба США
 
 
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