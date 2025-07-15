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"Свергнуть Путина". Макгрегор рассказал о неугасающих надеждах элит США - 15.07.2025, ПРАЙМ
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"Свергнуть Путина". Макгрегор рассказал о неугасающих надеждах элит США
"Свергнуть Путина". Макгрегор рассказал о неугасающих надеждах элит США - 15.07.2025, ПРАЙМ
"Свергнуть Путина". Макгрегор рассказал о неугасающих надеждах элит США
Часть элиты США продолжает верить, что еще чуть-чуть - и российская экономика развалится, после чего ослабленную Россию можно будет спокойно разграбить. Об этом | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T22:02+0300
2025-07-15T22:12+0300
политика
дуглас макгрегор
сша
элиты
россия
владимир путин
конфликт на украине
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Часть элиты США продолжает верить, что еще чуть-чуть - и российская экономика развалится, после чего ослабленную Россию можно будет спокойно разграбить. Об этом в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom рассказал полковник ВС США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.По его словам, сенатор США Линдси Грэм* и его сторонники продолжают фантазировать, что им удастся с помощью украинского конфликта свергнуть президента РФ Владимира Путина. Более того, они называют себя "хорошими либеральными демократами, которые хотят принести мир и счастье повсюду".А в действительности, как считает Макгрегор, это означает, что они хотят "привезти в Россию кучу самых низших форм человеческой жизни в частном секторе, чтобы грабить ее", усадив американскую марионетку в кресло российского президента. Но на Россию, уверен экс-советник Пентагона, это не окажет никакого влияния - она будет реализовывать свои планы. Объявленные президентом США Дональдом Трампом 50 дней Макгрегор называл "интересным выбором", отметив, что "через 50 дней русские могут стоять на границе с Польшей". * Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
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дуглас макгрегор, сша, элиты, россия, владимир путин, конфликт на украине
Политика, Дуглас Макгрегор, США, Элиты, РОССИЯ, Владимир Путин, Конфликт на Украине
22:02 15.07.2025 (обновлено: 22:12 15.07.2025)
 
"Свергнуть Путина". Макгрегор рассказал о неугасающих надеждах элит США

Макгрегор: сенатор Грэм* и его сторонники продолжают мечтать о свержении Путина

© fotolia.com / ETIEN" Капитолий
 Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© fotolia.com / ETIEN
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Часть элиты США продолжает верить, что еще чуть-чуть - и российская экономика развалится, после чего ослабленную Россию можно будет спокойно разграбить. Об этом в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom рассказал полковник ВС США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
По его словам, сенатор США Линдси Грэм* и его сторонники продолжают фантазировать, что им удастся с помощью украинского конфликта свергнуть президента РФ Владимира Путина. Более того, они называют себя "хорошими либеральными демократами, которые хотят принести мир и счастье повсюду".
А в действительности, как считает Макгрегор, это означает, что они хотят "привезти в Россию кучу самых низших форм человеческой жизни в частном секторе, чтобы грабить ее", усадив американскую марионетку в кресло российского президента. Но на Россию, уверен экс-советник Пентагона, это не окажет никакого влияния - она будет реализовывать свои планы.
Объявленные президентом США Дональдом Трампом 50 дней Макгрегор называл "интересным выбором", отметив, что "через 50 дней русские могут стоять на границе с Польшей".
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Трамп порекомендовал сенатору Грэму* быть аккуратнее с поддержкой Украины
20 июня, 23:42
 
ПолитикаДуглас МакгрегорСШАЭлитыРОССИЯВладимир ПутинКонфликт на Украине
 
 
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