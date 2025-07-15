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"Свергнуть Путина". Макгрегор рассказал о неугасающих надеждах элит США

"Свергнуть Путина". Макгрегор рассказал о неугасающих надеждах элит США - 15.07.2025, ПРАЙМ

"Свергнуть Путина". Макгрегор рассказал о неугасающих надеждах элит США

Часть элиты США продолжает верить, что еще чуть-чуть - и российская экономика развалится, после чего ослабленную Россию можно будет спокойно разграбить. Об этом | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T22:02+0300

2025-07-15T22:02+0300

2025-07-15T22:12+0300

политика

дуглас макгрегор

сша

элиты

россия

владимир путин

конфликт на украине

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Часть элиты США продолжает верить, что еще чуть-чуть - и российская экономика развалится, после чего ослабленную Россию можно будет спокойно разграбить. Об этом в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom рассказал полковник ВС США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.По его словам, сенатор США Линдси Грэм* и его сторонники продолжают фантазировать, что им удастся с помощью украинского конфликта свергнуть президента РФ Владимира Путина. Более того, они называют себя "хорошими либеральными демократами, которые хотят принести мир и счастье повсюду".А в действительности, как считает Макгрегор, это означает, что они хотят "привезти в Россию кучу самых низших форм человеческой жизни в частном секторе, чтобы грабить ее", усадив американскую марионетку в кресло российского президента. Но на Россию, уверен экс-советник Пентагона, это не окажет никакого влияния - она будет реализовывать свои планы. Объявленные президентом США Дональдом Трампом 50 дней Макгрегор называл "интересным выбором", отметив, что "через 50 дней русские могут стоять на границе с Польшей". * Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

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дуглас макгрегор, сша, элиты, россия, владимир путин, конфликт на украине