https://1prime.ru/20250715/ssha-859530348.html
"Свергнуть Путина". Макгрегор рассказал о неугасающих надеждах элит США
"Свергнуть Путина". Макгрегор рассказал о неугасающих надеждах элит США - 15.07.2025, ПРАЙМ
"Свергнуть Путина". Макгрегор рассказал о неугасающих надеждах элит США
Часть элиты США продолжает верить, что еще чуть-чуть - и российская экономика развалится, после чего ослабленную Россию можно будет спокойно разграбить. Об этом | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T22:02+0300
2025-07-15T22:02+0300
2025-07-15T22:12+0300
политика
дуглас макгрегор
сша
элиты
россия
владимир путин
конфликт на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/76751/28/767512878_0:80:1501:924_1920x0_80_0_0_9c8c1377d37631d4300ca0effc62c2ae.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Часть элиты США продолжает верить, что еще чуть-чуть - и российская экономика развалится, после чего ослабленную Россию можно будет спокойно разграбить. Об этом в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom рассказал полковник ВС США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.По его словам, сенатор США Линдси Грэм* и его сторонники продолжают фантазировать, что им удастся с помощью украинского конфликта свергнуть президента РФ Владимира Путина. Более того, они называют себя "хорошими либеральными демократами, которые хотят принести мир и счастье повсюду".А в действительности, как считает Макгрегор, это означает, что они хотят "привезти в Россию кучу самых низших форм человеческой жизни в частном секторе, чтобы грабить ее", усадив американскую марионетку в кресло российского президента. Но на Россию, уверен экс-советник Пентагона, это не окажет никакого влияния - она будет реализовывать свои планы. Объявленные президентом США Дональдом Трампом 50 дней Макгрегор называл "интересным выбором", отметив, что "через 50 дней русские могут стоять на границе с Польшей". * Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
https://1prime.ru/20250620/ukraina-858749132.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76751/28/767512878_80:0:1419:1004_1920x0_80_0_0_8466ef1f9ba56ef77d50c57f3bf00a48.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дуглас макгрегор, сша, элиты, россия, владимир путин, конфликт на украине
Политика, Дуглас Макгрегор, США, Элиты, РОССИЯ, Владимир Путин, Конфликт на Украине
"Свергнуть Путина". Макгрегор рассказал о неугасающих надеждах элит США
Макгрегор: сенатор Грэм* и его сторонники продолжают мечтать о свержении Путина
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ.
Часть элиты США продолжает верить, что еще чуть-чуть - и российская экономика развалится, после чего ослабленную Россию можно будет спокойно разграбить. Об этом в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom
рассказал полковник ВС США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
По его словам, сенатор США Линдси Грэм* и его сторонники продолжают фантазировать, что им удастся с помощью украинского конфликта свергнуть президента РФ Владимира Путина. Более того, они называют себя "хорошими либеральными демократами, которые хотят принести мир и счастье повсюду".
А в действительности, как считает Макгрегор, это означает, что они хотят "привезти в Россию кучу самых низших форм человеческой жизни в частном секторе, чтобы грабить ее", усадив американскую марионетку в кресло российского президента. Но на Россию, уверен экс-советник Пентагона, это не окажет никакого влияния - она будет реализовывать свои планы.
Объявленные президентом США Дональдом Трампом 50 дней Макгрегор называл "интересным выбором", отметив, что "через 50 дней русские могут стоять на границе с Польшей".
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
Трамп порекомендовал сенатору Грэму* быть аккуратнее с поддержкой Украины