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Топ-10 российских банков снизили среднюю максимальную ставку вкладов
Топ-10 российских банков снизили среднюю максимальную ставку вкладов - 15.07.2025, ПРАЙМ
Топ-10 российских банков снизили среднюю максимальную ставку вкладов
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады июля снизилась на 0,41 | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T19:04+0300
2025-07-15T19:04+0300
2025-07-15T19:04+0300
экономика
банки
средняя максимальная ставка по вкладам
снижение
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады июля снизилась на 0,41 процентного пункта, до 17,91% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
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банки, средняя максимальная ставка по вкладам, снижение
Экономика, Банки, средняя максимальная ставка по вкладам, снижение
Топ-10 российских банков снизили среднюю максимальную ставку вкладов
ЦБ: средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков РФ снизилась до 17,91%
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады июля снизилась на 0,41 процентного пункта, до 17,91% годовых, следует из материалов Банка России.
Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
Крупные банки резко снизили ставки по трехмесячным вкладам