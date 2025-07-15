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Топ-10 российских банков снизили среднюю максимальную ставку вкладов

Топ-10 российских банков снизили среднюю максимальную ставку вкладов - 15.07.2025, ПРАЙМ

Топ-10 российских банков снизили среднюю максимальную ставку вкладов

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады июля снизилась на 0,41 | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T19:04+0300

2025-07-15T19:04+0300

2025-07-15T19:04+0300

экономика

банки

средняя максимальная ставка по вкладам

снижение

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады июля снизилась на 0,41 процентного пункта, до 17,91% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.

https://1prime.ru/20250714/stavka-859471145.html

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банки, средняя максимальная ставка по вкладам, снижение