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Госдума повысила лимит страховки по "длинным" безотзывным вкладам

Госдума повысила лимит страховки по "длинным" безотзывным вкладам - 15.07.2025, ПРАЙМ

Госдума повысила лимит страховки по "длинным" безотзывным вкладам

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей лимита страхового возмещения по безотзывным вкладам на срок | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T13:30+0300

2025-07-15T13:30+0300

2025-07-15T13:30+0300

экономика

госдума

минфин

агентство по страхованию вкладов

страховка

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей лимита страхового возмещения по безотзывным вкладам на срок от трех лет. Речь идет о банковских вкладах физических лиц в рублях, открытых на срок более трех лет, которые удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Повышение страхового лимита повысит интерес россиян к долгосрочным сбережениям и будет стимулировать привлечение "длинных" денег в экономику, считает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. В пояснительной записке уточняется, что страховка по таким вкладам будет выплачиваться отдельно от возмещения по иным видам вкладов (счетов), лимит которого остается на уровне 1,4 миллиона рублей. Таким образом, как отмечал ранее Минфин, в итоге общая сумма застрахованных накоплений сможет достигать 4,2 миллиона рублей. Досрочно снять безотзывный вклад будет невозможно, но у гражданина будет право до окончания срока переуступить его другому лицу. Такие условия позволят банку лучше управлять своей ликвидностью, за счет чего процентная ставка по таким вкладам может быть выше, чем по стандартным депозитам. Закон должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования, а его положения будут применяться к банкам, в отношении которых страховой случай наступил после начала действия закона. Исходя из пояснительной записки, на 1 января 2025 года всего девять российских банков имели средства вкладчиков, привлеченные с использованием сберегательных сертификатов. Суммарный объем этих средств - около 4 миллиардов рублей, что составляет менее 0,01% обязательств банков и лишь 0,01% страховой ответственности АСВ по всем средствам физлиц. При этом 99% объема приходится на системно значимые кредитные организации. Президент России Владимир Путин в прошлом году в послании Федеральному собранию предложил запустить новый инструмент - безотзывный сберегательный сертификат, по которому граждане смогут размещать средства в банках на срок более трех лет под более высокий процент, чем обычные вклады. При этом средства будут застрахованы государством в размере до 2,8 миллиона рублей - то есть вдвое больше, чем по обычным депозитам. Во исполнение поручения президента Минфин разработал проект данного закона.

https://1prime.ru/20250715/gosduma-859510006.html

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госдума, минфин, агентство по страхованию вкладов, страховка