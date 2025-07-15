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Госдума приняла закон о поддержке студенческих семей - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Госдума приняла закон о поддержке студенческих семей
Госдума приняла закон о поддержке студенческих семей - 15.07.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла закон о поддержке студенческих семей
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается закрепить понятие "студенческая семья" в... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T15:38+0300
2025-07-15T15:38+0300
госдума
россия
общество
минобрнауки
студенты
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается закрепить понятие "студенческая семья" в законодательстве о молодежной политике. Закон направлен на расширение мер поддержки молодых семей, в том числе студентов, обучающихся очно или очно-заочно по программам среднего профессионального или высшего образования. Им закрепляется, что студенческая семья — это союз супругов или один родитель в возрасте до 35 лет, при этом оба (или один) являются студентами, курсантами, аспирантами, ординаторами, адъюнктами или ассистентами-стажёрами. Предусматривается, что такие семьи считаются подкатегорией молодой семьи и получают право на поддержку вне зависимости от мер, уже оказанных ее отдельным членам. Согласно принятой норме, меры государственной поддержки студенческим семьям будут предоставляться независимо от других программ. В беседе с РИА Новости зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев рассказал, что, по данным на начало 2025 года, в России насчитывается около 26 тысяч студенческих семей, из них 5,6 тысячи растят детей. Он также привел данные Института изучения детства, семьи и воспитания, согласно которым 60% студентов хотят вступить в брак и завести детей, при том только 3,3% уже состоят в браке. "Ребята фактически попадают и в категорию студентов, и в категорию молодых семей, вроде бы могут получать некоторую помощь и как первые, и как вторые. Однако эти меры не решали главные проблемы, с которыми сталкиваются именно молодые семьи студентов, - место в общежитии для пары, часто с ребёнком, помощь молодым мамам, переход с платной формы обучения на бесплатную для родивших студенток, правовая и финансовая поддержка", - сказал депутат. Имевшиеся инструменты, по его словам, не позволяли государству решать специфические задачи, и был необходим новый документ, который создаст базу, фундамент для выстраивания системной поддержки студенческих семей. "Мы закрепили понятие студенческой семьи и очертили круг тех, кто попадает в эту категорию: молодые семьи, в которых супруги, родители или усыновители не старше 35 лет обучаются по программам среднего профессионального и высшего образования", - рассказал политик. Также Толмачев отметил, что нормой уточнены полномочия исполнительной ветви власти. "На первый взгляд, чисто процессуальная операция, но недооценивать её нельзя. Это именно тот элемент, который обеспечит движение вперёд, разработку и утверждение конкретных мер поддержки. Мы даём Минобрнауки, Минпросвещения, Минтруда, Росмолодёжи возможность создавать практические решения для молодых", - подчеркнул парламентарий. Кроме того, он сообщил, что совместно с думским комитетом по защите семьи, Минобрнауки и Росмолодёжью проработан инструментарий, механизм, который будет способствовать развитию нового правового статуса. Депутат добавил, что образовательные организации и органы власти будут иметь возможность при планировании внедрения мер поддержки студенческих и молодых семей опираться на уже действующие практики, брать их за основу и тиражировать. "В стране уже действует много интересных и эффективных примеров отдельных мер - но это всё частные случаи, которые не выходят дальше стен вуза. При этом практики полезные, и нужно брать их на вооружение, тиражировать в федеральном масштабе - законопроект позволит это сделать", - сказал он. Толмачев считает, что документ решает сразу несколько стратегических задач: поддержки демографии, помощи молодёжи и укрепления научного потенциала России.
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госдума, россия, общество , минобрнауки, студенты
Госдума, РОССИЯ, Общество , Минобрнауки, студенты
15:38 15.07.2025
 
Госдума приняла закон о поддержке студенческих семей

ГД приняла закон о закреплении понятия "студенческая семья" в молодежной политике

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМосковский городской педагогический университет
Московский городской педагогический университет - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается закрепить понятие "студенческая семья" в законодательстве о молодежной политике.
Закон направлен на расширение мер поддержки молодых семей, в том числе студентов, обучающихся очно или очно-заочно по программам среднего профессионального или высшего образования. Им закрепляется, что студенческая семья — это союз супругов или один родитель в возрасте до 35 лет, при этом оба (или один) являются студентами, курсантами, аспирантами, ординаторами, адъюнктами или ассистентами-стажёрами.
Предусматривается, что такие семьи считаются подкатегорией молодой семьи и получают право на поддержку вне зависимости от мер, уже оказанных ее отдельным членам. Согласно принятой норме, меры государственной поддержки студенческим семьям будут предоставляться независимо от других программ.
В беседе с РИА Новости зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев рассказал, что, по данным на начало 2025 года, в России насчитывается около 26 тысяч студенческих семей, из них 5,6 тысячи растят детей. Он также привел данные Института изучения детства, семьи и воспитания, согласно которым 60% студентов хотят вступить в брак и завести детей, при том только 3,3% уже состоят в браке.
"Ребята фактически попадают и в категорию студентов, и в категорию молодых семей, вроде бы могут получать некоторую помощь и как первые, и как вторые. Однако эти меры не решали главные проблемы, с которыми сталкиваются именно молодые семьи студентов, - место в общежитии для пары, часто с ребёнком, помощь молодым мамам, переход с платной формы обучения на бесплатную для родивших студенток, правовая и финансовая поддержка", - сказал депутат.
Имевшиеся инструменты, по его словам, не позволяли государству решать специфические задачи, и был необходим новый документ, который создаст базу, фундамент для выстраивания системной поддержки студенческих семей.
"Мы закрепили понятие студенческой семьи и очертили круг тех, кто попадает в эту категорию: молодые семьи, в которых супруги, родители или усыновители не старше 35 лет обучаются по программам среднего профессионального и высшего образования", - рассказал политик.
Также Толмачев отметил, что нормой уточнены полномочия исполнительной ветви власти. "На первый взгляд, чисто процессуальная операция, но недооценивать её нельзя. Это именно тот элемент, который обеспечит движение вперёд, разработку и утверждение конкретных мер поддержки. Мы даём Минобрнауки, Минпросвещения, Минтруда, Росмолодёжи возможность создавать практические решения для молодых", - подчеркнул парламентарий.
Кроме того, он сообщил, что совместно с думским комитетом по защите семьи, Минобрнауки и Росмолодёжью проработан инструментарий, механизм, который будет способствовать развитию нового правового статуса.
Депутат добавил, что образовательные организации и органы власти будут иметь возможность при планировании внедрения мер поддержки студенческих и молодых семей опираться на уже действующие практики, брать их за основу и тиражировать.
"В стране уже действует много интересных и эффективных примеров отдельных мер - но это всё частные случаи, которые не выходят дальше стен вуза. При этом практики полезные, и нужно брать их на вооружение, тиражировать в федеральном масштабе - законопроект позволит это сделать", - сказал он.
Толмачев считает, что документ решает сразу несколько стратегических задач: поддержки демографии, помощи молодёжи и укрепления научного потенциала России.
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ГосдумаРОССИЯОбществоМинобрнаукистуденты
 
 
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