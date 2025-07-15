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Суд позволил Трампу возобновить процесс ликвидации Минобразования

Суд позволил Трампу возобновить процесс ликвидации Минобразования - 15.07.2025, ПРАЙМ

Суд позволил Трампу возобновить процесс ликвидации Минобразования

Верховный суд США позволил президенту страны Дональду Трампу возобновить усилия по расформированию министерства образования, сообщает американский телеканал... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T12:04+0300

2025-07-15T12:04+0300

2025-07-15T12:04+0300

сша

дональд трамп

верховный суд

образование

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Верховный суд США позволил президенту страны Дональду Трампу возобновить усилия по расформированию министерства образования, сообщает американский телеканал ABC. Трамп 20 марта подписал указ о начале расформирования американского министерства образования спустя более 45 лет после его создания. В мае агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что федеральный окружной суд Массачусетса заблокировал указ Трампа о расформировании минобразования и обязал восстановить сотрудников, уволенных в рамках массовых сокращений. "Верховный суд в понедельник снял постановление, принятое против усилий администрации Трампа по упразднению министерства образования. Этот шаг на данный момент позволит администрации возобновить массовые увольнения, которые затронули около половины рабочей силы министерства в марте", - говорится в сообщении телеканала. Комментируя решение суда, Трамп написал в социальной сети Truth Social, что это "большая победа для родителей и учеников". Постановление также поддержала глава министерства образования США Линда Макмэхон, заявив в соцсети X, что теперь страна на шаг ближе к возвращению образования штатам. Ранее заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер сообщил, что указ Трампа, нацеленный на расформирование министерства образования, будет направлен на сокращение до минимума количества работников ведомства и передачу высвобождаемых средств штатам. В марте министр образования Линда Макмэхон в интервью телеканалу Fox News заявила, что предстоящие массовые сокращения сотрудников министерства образования США являются первым шагом к полному закрытию ведомства. Ранее министерство образования США объявило о сокращении своих сотрудников на 50%. Из 4,1 тысячи сотрудников останутся около 2,2 тысячи. Трамп, недовольный показателями американского образования, ранее грозил структуре полным закрытием.

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сша, дональд трамп, верховный суд, образование