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Суд привлек ВТБ третьим лицом к иску Генпрокуратуры к Raven

Суд привлек ВТБ третьим лицом к иску Генпрокуратуры к Raven - 15.07.2025, ПРАЙМ

Суд привлек ВТБ третьим лицом к иску Генпрокуратуры к Raven

Арбитражный суд Москвы привлек банк ВТБ третьим лицом в процесс по иску генеральной прокуратуры РФ к бывшим владельцам российских активов британской компании... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T14:48+0300

2025-07-15T14:48+0300

2025-07-15T14:48+0300

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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы привлек банк ВТБ третьим лицом в процесс по иску генеральной прокуратуры РФ к бывшим владельцам российских активов британской компании Raven Игорю Богородову и Ярославу Шувалову и ряду юрлиц, в котором истец оспаривает сделки и просит взыскать в доход государства 100% долей петербургского ООО "Первомайская заря", владеющего объектами недвижимости в Петербурге и Подмосковье. Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, тем самым суд удовлетворил соответствующее ходатайство одного из ответчиков – эмиратской Phoenix Property Group Limited. Изначально в иске, поданном в марте, Генпрокуратура оспаривала сделки по перечислению денег иностранному юрлицу, которые она считает нарушающими антисанкционное регулирование, на сумму более 991 миллиона рублей. В апреле она уточнила иск, потребовав признать незаконными еще несколько сделок. В частности, перевод в адрес Phoenix Property Group Limited со счета ООО "Север Эстейт" более 25,3 миллиона евро (около 2,5 миллиарда рублей на дату совершения операции), со счета ООО "Гориго" – около 10,6 миллиона евро (более 1 миллиарда рублей), со счета ООО "Союз-Инвест" – более 8,9 миллиона евро (более 884 миллионов рублей). Во вторник истец снова уточнил иск, добавив в число оспариваемых сделок перевод денег в адрес Phoenix Property Group Limited со счетов ООО "Логопарк Дон" и ООО "Кулон Истра" в размере около 961 миллиона рублей. Суд привлек эти два юрлица из группы Raven Russia в качестве соответчиков. Теперь ответчиками являются Богородов, Шувалов, 10 российских юрлиц и эмиратская Phoenix Property Group Limited. Как пояснили ответчики, денежные средства переводились не на счета Phoenix Property Group Limited в банке ВТБ, как утверждает истец, а самому банку ВТБ в качестве исполнения за эмиратскую компанию обязательств по кредиту, полученному ею в 2021 году. На этом основании ответчики попросили привлечь к делу ВТБ. Суд в апреле принял обеспечительные меры, наложив арест на доли ООО "Первомайская заря", которое владеет бизнес-центром Kellermann Center в Петербурге, а также на имущество эмиратской Dorfin Holdings. Также запрещены сделки с 16 объектами недвижимости этих двух компаний в Петербурге и Подмосковье. Суды двух инстанций ранее полностью удовлетворили первый иск Генпрокуратуры РФ к Богородову, Шувалову и структурам Raven Russia, передав 16 складских комплексов в разных регионах России, принадлежавших Raven Russia, государству в лице Росимущества. Первое дело слушалось в закрытом режиме. Решение арбитражного суда Москвы в январе было обращено судом к немедленному исполнению.

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общество , петербург, москва, рф, втб, росимущество