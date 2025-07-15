Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд привлек ВТБ третьим лицом к иску Генпрокуратуры к Raven - 15.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250715/sud-859516182.html
Суд привлек ВТБ третьим лицом к иску Генпрокуратуры к Raven
Суд привлек ВТБ третьим лицом к иску Генпрокуратуры к Raven - 15.07.2025, ПРАЙМ
Суд привлек ВТБ третьим лицом к иску Генпрокуратуры к Raven
Арбитражный суд Москвы привлек банк ВТБ третьим лицом в процесс по иску генеральной прокуратуры РФ к бывшим владельцам российских активов британской компании... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T14:48+0300
2025-07-15T14:48+0300
общество
петербург
москва
рф
втб
росимущество
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/44/842864493_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_f527fa85919990a53124c580c37d6cd6.jpg
МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы привлек банк ВТБ третьим лицом в процесс по иску генеральной прокуратуры РФ к бывшим владельцам российских активов британской компании Raven Игорю Богородову и Ярославу Шувалову и ряду юрлиц, в котором истец оспаривает сделки и просит взыскать в доход государства 100% долей петербургского ООО "Первомайская заря", владеющего объектами недвижимости в Петербурге и Подмосковье. Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, тем самым суд удовлетворил соответствующее ходатайство одного из ответчиков – эмиратской Phoenix Property Group Limited. Изначально в иске, поданном в марте, Генпрокуратура оспаривала сделки по перечислению денег иностранному юрлицу, которые она считает нарушающими антисанкционное регулирование, на сумму более 991 миллиона рублей. В апреле она уточнила иск, потребовав признать незаконными еще несколько сделок. В частности, перевод в адрес Phoenix Property Group Limited со счета ООО "Север Эстейт" более 25,3 миллиона евро (около 2,5 миллиарда рублей на дату совершения операции), со счета ООО "Гориго" – около 10,6 миллиона евро (более 1 миллиарда рублей), со счета ООО "Союз-Инвест" – более 8,9 миллиона евро (более 884 миллионов рублей). Во вторник истец снова уточнил иск, добавив в число оспариваемых сделок перевод денег в адрес Phoenix Property Group Limited со счетов ООО "Логопарк Дон" и ООО "Кулон Истра" в размере около 961 миллиона рублей. Суд привлек эти два юрлица из группы Raven Russia в качестве соответчиков. Теперь ответчиками являются Богородов, Шувалов, 10 российских юрлиц и эмиратская Phoenix Property Group Limited. Как пояснили ответчики, денежные средства переводились не на счета Phoenix Property Group Limited в банке ВТБ, как утверждает истец, а самому банку ВТБ в качестве исполнения за эмиратскую компанию обязательств по кредиту, полученному ею в 2021 году. На этом основании ответчики попросили привлечь к делу ВТБ. Суд в апреле принял обеспечительные меры, наложив арест на доли ООО "Первомайская заря", которое владеет бизнес-центром Kellermann Center в Петербурге, а также на имущество эмиратской Dorfin Holdings. Также запрещены сделки с 16 объектами недвижимости этих двух компаний в Петербурге и Подмосковье. Суды двух инстанций ранее полностью удовлетворили первый иск Генпрокуратуры РФ к Богородову, Шувалову и структурам Raven Russia, передав 16 складских комплексов в разных регионах России, принадлежавших Raven Russia, государству в лице Росимущества. Первое дело слушалось в закрытом режиме. Решение арбитражного суда Москвы в январе было обращено судом к немедленному исполнению.
https://1prime.ru/20250430/isk-857172803.html
петербург
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/44/842864493_0:0:2629:1972_1920x0_80_0_0_6d9ce8b8e0d09ba9526ba7c2922eaf8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , петербург, москва, рф, втб, росимущество
Общество , Петербург, МОСКВА, РФ, ВТБ, Росимущество
14:48 15.07.2025
 
Суд привлек ВТБ третьим лицом к иску Генпрокуратуры к Raven

Суд привлек ВТБ в процесс по иску Генпрокуратуры к бывшим владельцам Raven

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы привлек банк ВТБ третьим лицом в процесс по иску генеральной прокуратуры РФ к бывшим владельцам российских активов британской компании Raven Игорю Богородову и Ярославу Шувалову и ряду юрлиц, в котором истец оспаривает сделки и просит взыскать в доход государства 100% долей петербургского ООО "Первомайская заря", владеющего объектами недвижимости в Петербурге и Подмосковье.
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, тем самым суд удовлетворил соответствующее ходатайство одного из ответчиков – эмиратской Phoenix Property Group Limited.
Изначально в иске, поданном в марте, Генпрокуратура оспаривала сделки по перечислению денег иностранному юрлицу, которые она считает нарушающими антисанкционное регулирование, на сумму более 991 миллиона рублей. В апреле она уточнила иск, потребовав признать незаконными еще несколько сделок. В частности, перевод в адрес Phoenix Property Group Limited со счета ООО "Север Эстейт" более 25,3 миллиона евро (около 2,5 миллиарда рублей на дату совершения операции), со счета ООО "Гориго" – около 10,6 миллиона евро (более 1 миллиарда рублей), со счета ООО "Союз-Инвест" – более 8,9 миллиона евро (более 884 миллионов рублей).
Во вторник истец снова уточнил иск, добавив в число оспариваемых сделок перевод денег в адрес Phoenix Property Group Limited со счетов ООО "Логопарк Дон" и ООО "Кулон Истра" в размере около 961 миллиона рублей. Суд привлек эти два юрлица из группы Raven Russia в качестве соответчиков. Теперь ответчиками являются Богородов, Шувалов, 10 российских юрлиц и эмиратская Phoenix Property Group Limited.
Как пояснили ответчики, денежные средства переводились не на счета Phoenix Property Group Limited в банке ВТБ, как утверждает истец, а самому банку ВТБ в качестве исполнения за эмиратскую компанию обязательств по кредиту, полученному ею в 2021 году. На этом основании ответчики попросили привлечь к делу ВТБ.
Суд в апреле принял обеспечительные меры, наложив арест на доли ООО "Первомайская заря", которое владеет бизнес-центром Kellermann Center в Петербурге, а также на имущество эмиратской Dorfin Holdings. Также запрещены сделки с 16 объектами недвижимости этих двух компаний в Петербурге и Подмосковье.
Суды двух инстанций ранее полностью удовлетворили первый иск Генпрокуратуры РФ к Богородову, Шувалову и структурам Raven Russia, передав 16 складских комплексов в разных регионах России, принадлежавших Raven Russia, государству в лице Росимущества. Первое дело слушалось в закрытом режиме. Решение арбитражного суда Москвы в январе было обращено судом к немедленному исполнению.
Здание Генеральной прокуратуры - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
Генпрокуратура увеличила сумму иска к бывшим владельцам Raven Russia
30 апреля, 13:41
 
ОбществоПетербургМОСКВАРФВТБРосимущество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала