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Размер требований кредиторов "Открытие Холдинга" превысил 1 триллион рублей

Размер требований кредиторов "Открытие Холдинга" превысил 1 триллион рублей - 15.07.2025, ПРАЙМ

Размер требований кредиторов "Открытие Холдинга" превысил 1 триллион рублей

Размер включенных в реестр требований кредиторов АО "Открытие Холдинг", бывшего основного акционера банка "Открытие", превысил 1 триллион рублей, следует из... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T16:01+0300

2025-07-15T16:01+0300

2025-07-15T16:01+0300

общество

москва

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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Размер включенных в реестр требований кредиторов АО "Открытие Холдинг", бывшего основного акционера банка "Открытие", превысил 1 триллион рублей, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Это произошло после того, как арбитражный суд Москвы признал обоснованными и включил в реестр требований кредиторов требование банка "Траст" в размере более 107,1 миллиарда рублей. Рассмотрение заявления "Траста", как сообщила конкурсный управляющий "Открытие Холдинга" Мария Булатова на Федресурсе, прошло в закрытом режиме. Данное требование "Траста" основано на судебных актах трех инстанций, взыскавших по его иску с "Открытие Холдинга" и бывших топ-менеджеров банка "Открытие" Евгения Данкевича, Михаила Назарычева и Геннадия Жужлева солидарно более 107,1 миллиарда рублей убытков, причиненных в ходе первой санации "Траста", которую с 2014 по 2017 год проводили банк "Открытие" и "Открытие Холдинг". Суд признал компанию "Открытие Холдинг" банкротом и открыл в ней конкурсное производство в июле 2022 года. На тот момент общая сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов должника, превышала 920 миллиардов рублей. Согласно имеющимся у РИА Новости документам, по состоянию на июль 2024 года у "Открытие Холдинга" было пять кредиторов: банк "Траст" с требованиями по основному долгу более 563,5 миллиарда рублей, представитель держателей облигаций должника ООО "Вега-Инвест" (более 313,8 миллиарда), банк ВТБ (около 13,6 миллиарда), ООО "Юр-Проект" (около 10 миллиардов) и банк "Открытие" (более 3 миллиардов).

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общество , москва, открытие холдинг, втб