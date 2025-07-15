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"Чувствует себя униженным". СМИ узнали, зачем Трамп объявил о помощи Киеву - 15.07.2025, ПРАЙМ
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"Чувствует себя униженным". СМИ узнали, зачем Трамп объявил о помощи Киеву
"Чувствует себя униженным". СМИ узнали, зачем Трамп объявил о помощи Киеву - 15.07.2025, ПРАЙМ
"Чувствует себя униженным". СМИ узнали, зачем Трамп объявил о помощи Киеву
По сообщению издания Atlantic, ссылающегося на американских чиновников, президент США Дональд Трамп объявил о поставках оружия Украине не из-за изменения своих... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T11:35+0300
2025-07-15T11:36+0300
политика
сша
дональд трамп
украина
поставки оружия украине
россия
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. По сообщению издания Atlantic, ссылающегося на американских чиновников, президент США Дональд Трамп объявил о поставках оружия Украине не из-за изменения своих взглядов на Киев или Владимира Зеленского, а скорее потому, что чувствует себя оскорбленным и боится выглядеть слабым.В понедельник американский лидер представил новый план поставок вооружений Украине, согласно которой Соединенные Штаты планируют продать значительную партию оружия европейским странам, которые затем передадут его Киеву и восполнят свои запасы за счет дальнейших закупок у Вашингтона. Трамп также заявил, что США введут 100-процентные пошлины на российские товары и вторичные санкции против государств, приобретающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На фоне этих новостей российский фондовый рынок значительно вырос, прибавив 2,73% за основную торговую сессию понедельника."Эта перемена не означает, что Трамп принял новое стратегическое мировоззрение... Трамп не начал питать новую симпатию к Украине или... Зеленскому. Он внезапно не стал верить в традиционные трансатлантические альянсы", - пишет издание.Отмечается, что президент США ощущает себя оскорбленным. По мнению издания, Трамп представляется младшим партнером в отношениях с президентом России Владимиром Путиным."Трамп чувствует себя униженным и боится показаться слабым", - отмечается в статье Atlantic. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что что Россия по-прежнему ожидает предложений относительно сроков следующего раунда переговоров с Украиной, однако Киев, по всей видимости, не торопится.Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ в январе подчеркивал, что целью урегулирования украинского конфликта должно быть не кратковременное перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По словам Путина, российские власти продолжат отстаивать интересы российского народа, в чем и заключается смысл специальной военной операции. Он также отметил, что мир на Украине должен основываться на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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сша, дональд трамп, украина, поставки оружия украине, россия, владимир путин, владимир зеленский
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, поставки оружия Украине, РОССИЯ, Владимир Путин, Владимир Зеленский
11:35 15.07.2025 (обновлено: 11:36 15.07.2025)
 
"Чувствует себя униженным". СМИ узнали, зачем Трамп объявил о помощи Киеву

Atlantic: Трамп объявил о помощи Украине, потому что боится показаться слабым

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. По сообщению издания Atlantic, ссылающегося на американских чиновников, президент США Дональд Трамп объявил о поставках оружия Украине не из-за изменения своих взглядов на Киев или Владимира Зеленского, а скорее потому, что чувствует себя оскорбленным и боится выглядеть слабым.
В понедельник американский лидер представил новый план поставок вооружений Украине, согласно которой Соединенные Штаты планируют продать значительную партию оружия европейским странам, которые затем передадут его Киеву и восполнят свои запасы за счет дальнейших закупок у Вашингтона. Трамп также заявил, что США введут 100-процентные пошлины на российские товары и вторичные санкции против государств, приобретающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На фоне этих новостей российский фондовый рынок значительно вырос, прибавив 2,73% за основную торговую сессию понедельника.
"Эта перемена не означает, что Трамп принял новое стратегическое мировоззрение... Трамп не начал питать новую симпатию к Украине или... Зеленскому. Он внезапно не стал верить в традиционные трансатлантические альянсы", - пишет издание.
Отмечается, что президент США ощущает себя оскорбленным. По мнению издания, Трамп представляется младшим партнером в отношениях с президентом России Владимиром Путиным.
"Трамп чувствует себя униженным и боится показаться слабым", - отмечается в статье Atlantic.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что что Россия по-прежнему ожидает предложений относительно сроков следующего раунда переговоров с Украиной, однако Киев, по всей видимости, не торопится.
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ в январе подчеркивал, что целью урегулирования украинского конфликта должно быть не кратковременное перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По словам Путина, российские власти продолжат отстаивать интересы российского народа, в чем и заключается смысл специальной военной операции. Он также отметил, что мир на Украине должен основываться на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
СМИ: сторонники Трампа выступили против помощи Украине
11:15
 
ПолитикаСШАДональд ТрампУКРАИНАпоставки оружия УкраинеРОССИЯВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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