https://1prime.ru/20250715/tarmp-859491996.html

"Чувствует себя униженным". СМИ узнали, зачем Трамп объявил о помощи Киеву

"Чувствует себя униженным". СМИ узнали, зачем Трамп объявил о помощи Киеву - 15.07.2025, ПРАЙМ

"Чувствует себя униженным". СМИ узнали, зачем Трамп объявил о помощи Киеву

По сообщению издания Atlantic, ссылающегося на американских чиновников, президент США Дональд Трамп объявил о поставках оружия Украине не из-за изменения своих... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T11:35+0300

2025-07-15T11:35+0300

2025-07-15T11:36+0300

политика

сша

дональд трамп

украина

поставки оружия украине

россия

владимир путин

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483938_0:24:774:459_1920x0_80_0_0_c70e46c858240c81f2148f7c18b38777.jpg

МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. По сообщению издания Atlantic, ссылающегося на американских чиновников, президент США Дональд Трамп объявил о поставках оружия Украине не из-за изменения своих взглядов на Киев или Владимира Зеленского, а скорее потому, что чувствует себя оскорбленным и боится выглядеть слабым.В понедельник американский лидер представил новый план поставок вооружений Украине, согласно которой Соединенные Штаты планируют продать значительную партию оружия европейским странам, которые затем передадут его Киеву и восполнят свои запасы за счет дальнейших закупок у Вашингтона. Трамп также заявил, что США введут 100-процентные пошлины на российские товары и вторичные санкции против государств, приобретающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На фоне этих новостей российский фондовый рынок значительно вырос, прибавив 2,73% за основную торговую сессию понедельника."Эта перемена не означает, что Трамп принял новое стратегическое мировоззрение... Трамп не начал питать новую симпатию к Украине или... Зеленскому. Он внезапно не стал верить в традиционные трансатлантические альянсы", - пишет издание.Отмечается, что президент США ощущает себя оскорбленным. По мнению издания, Трамп представляется младшим партнером в отношениях с президентом России Владимиром Путиным."Трамп чувствует себя униженным и боится показаться слабым", - отмечается в статье Atlantic. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что что Россия по-прежнему ожидает предложений относительно сроков следующего раунда переговоров с Украиной, однако Киев, по всей видимости, не торопится.Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ в январе подчеркивал, что целью урегулирования украинского конфликта должно быть не кратковременное перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По словам Путина, российские власти продолжат отстаивать интересы российского народа, в чем и заключается смысл специальной военной операции. Он также отметил, что мир на Украине должен основываться на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://1prime.ru/20250715/smi-859491321.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, украина, поставки оружия украине, россия, владимир путин, владимир зеленский