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"Чувствует себя униженным". СМИ узнали, зачем Трамп объявил о помощи Киеву
"Чувствует себя униженным". СМИ узнали, зачем Трамп объявил о помощи Киеву - 15.07.2025, ПРАЙМ
"Чувствует себя униженным". СМИ узнали, зачем Трамп объявил о помощи Киеву
По сообщению издания Atlantic, ссылающегося на американских чиновников, президент США Дональд Трамп объявил о поставках оружия Украине не из-за изменения своих... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T11:35+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. По сообщению издания Atlantic, ссылающегося на американских чиновников, президент США Дональд Трамп объявил о поставках оружия Украине не из-за изменения своих взглядов на Киев или Владимира Зеленского, а скорее потому, что чувствует себя оскорбленным и боится выглядеть слабым.В понедельник американский лидер представил новый план поставок вооружений Украине, согласно которой Соединенные Штаты планируют продать значительную партию оружия европейским странам, которые затем передадут его Киеву и восполнят свои запасы за счет дальнейших закупок у Вашингтона. Трамп также заявил, что США введут 100-процентные пошлины на российские товары и вторичные санкции против государств, приобретающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На фоне этих новостей российский фондовый рынок значительно вырос, прибавив 2,73% за основную торговую сессию понедельника."Эта перемена не означает, что Трамп принял новое стратегическое мировоззрение... Трамп не начал питать новую симпатию к Украине или... Зеленскому. Он внезапно не стал верить в традиционные трансатлантические альянсы", - пишет издание.Отмечается, что президент США ощущает себя оскорбленным. По мнению издания, Трамп представляется младшим партнером в отношениях с президентом России Владимиром Путиным."Трамп чувствует себя униженным и боится показаться слабым", - отмечается в статье Atlantic. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что что Россия по-прежнему ожидает предложений относительно сроков следующего раунда переговоров с Украиной, однако Киев, по всей видимости, не торопится.Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ в январе подчеркивал, что целью урегулирования украинского конфликта должно быть не кратковременное перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По словам Путина, российские власти продолжат отстаивать интересы российского народа, в чем и заключается смысл специальной военной операции. Он также отметил, что мир на Украине должен основываться на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, поставки оружия Украине, РОССИЯ, Владимир Путин, Владимир Зеленский
"Чувствует себя униженным". СМИ узнали, зачем Трамп объявил о помощи Киеву
Atlantic: Трамп объявил о помощи Украине, потому что боится показаться слабым
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ.
По сообщению издания Atlantic
, ссылающегося на американских чиновников, президент США Дональд Трамп объявил о поставках оружия Украине не из-за изменения своих взглядов на Киев или Владимира Зеленского, а скорее потому, что чувствует себя оскорбленным и боится выглядеть слабым.
В понедельник американский лидер представил новый план поставок вооружений Украине, согласно которой Соединенные Штаты планируют продать значительную партию оружия европейским странам, которые затем передадут его Киеву и восполнят свои запасы за счет дальнейших закупок у Вашингтона. Трамп также заявил, что США введут 100-процентные пошлины на российские товары и вторичные санкции против государств, приобретающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На фоне этих новостей российский фондовый рынок значительно вырос, прибавив 2,73% за основную торговую сессию понедельника.
"Эта перемена не означает, что Трамп принял новое стратегическое мировоззрение... Трамп не начал питать новую симпатию к Украине или... Зеленскому. Он внезапно не стал верить в традиционные трансатлантические альянсы", - пишет издание.
Отмечается, что президент США ощущает себя оскорбленным. По мнению издания, Трамп представляется младшим партнером в отношениях с президентом России Владимиром Путиным.
"Трамп чувствует себя униженным и боится показаться слабым", - отмечается в статье Atlantic.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что что Россия по-прежнему ожидает предложений относительно сроков следующего раунда переговоров с Украиной, однако Киев, по всей видимости, не торопится.
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ в январе подчеркивал, что целью урегулирования украинского конфликта должно быть не кратковременное перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По словам Путина, российские власти продолжат отстаивать интересы российского народа, в чем и заключается смысл специальной военной операции. Он также отметил, что мир на Украине должен основываться на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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