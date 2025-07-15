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Казахстанский тенге укрепился на 1% с начала года - 15.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250715/tenge-859488326.html
Казахстанский тенге укрепился на 1% с начала года
Казахстанский тенге укрепился на 1% с начала года - 15.07.2025, ПРАЙМ
Казахстанский тенге укрепился на 1% с начала года
Стоимость казахстанской национальной валюты тенге выросла на 1% с начала 2025 года, курс доллара снизился до 519,7 тенге за доллар, среди внешних факторов -... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T09:50+0300
2025-07-15T09:50+0300
экономика
общество
казахстан
нацбанк
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АСТАНА, 15 июл - ПРАЙМ. Стоимость казахстанской национальной валюты тенге выросла на 1% с начала 2025 года, курс доллара снизился до 519,7 тенге за доллар, среди внешних факторов - волатильность на рынке, связанная с торговыми отношениями в мире и укреплением российского рубля, сообщил на заседании правительства председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов. "С начала года курс тенге укрепился на 1%, до 519,73 тенге за доллар. Со стороны внешних факторов наблюдается рыночная волатильность на фоне торговых войн в мире и укрепления российского рубля. Вместе с тем цены на нефть формируются на уровне около 70 долларов за баррель", - сказал Сулейменов. По данным главы Нацбанка, со стороны внутренних факторов в первые месяцы года поддержку национальной валюте оказало снижение спроса на иностранную валюту вследствие сокращения импортных закупок и увеличение предложения валюты за счет налоговых выплат со стороны экспортеров. "В то же время со второй половины июня на валютном рынке наблюдаются сезонные колебания обменного курса тенге на фоне увеличения спроса на иностранную валюту. Основными факторами являются начавшийся период отпусков среди населения и рост спроса на доллар со стороны юридических лиц, связанный с активной фазой реализации бюджетных программ и государственных закупок", - добавил Сулейменов. Он отметил, что эти изменения носят умеренный и краткосрочный характер. По прогнозам Нацбанка, существенных предпосылок для значительного изменения обменного курса тенге в текущих условиях не наблюдается. Финрегулятор намерен придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов.
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общество , казахстан, нацбанк
Экономика, Общество , КАЗАХСТАН, Нацбанк
09:50 15.07.2025
 
Казахстанский тенге укрепился на 1% с начала года

Нацбанк: казахстанский тенге укрепился на 1% с начала года

© flickr.com / sly06%Флаг Казахстана
%Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© flickr.com / sly06
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АСТАНА, 15 июл - ПРАЙМ. Стоимость казахстанской национальной валюты тенге выросла на 1% с начала 2025 года, курс доллара снизился до 519,7 тенге за доллар, среди внешних факторов - волатильность на рынке, связанная с торговыми отношениями в мире и укреплением российского рубля, сообщил на заседании правительства председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов.
"С начала года курс тенге укрепился на 1%, до 519,73 тенге за доллар. Со стороны внешних факторов наблюдается рыночная волатильность на фоне торговых войн в мире и укрепления российского рубля. Вместе с тем цены на нефть формируются на уровне около 70 долларов за баррель", - сказал Сулейменов.
По данным главы Нацбанка, со стороны внутренних факторов в первые месяцы года поддержку национальной валюте оказало снижение спроса на иностранную валюту вследствие сокращения импортных закупок и увеличение предложения валюты за счет налоговых выплат со стороны экспортеров.
"В то же время со второй половины июня на валютном рынке наблюдаются сезонные колебания обменного курса тенге на фоне увеличения спроса на иностранную валюту. Основными факторами являются начавшийся период отпусков среди населения и рост спроса на доллар со стороны юридических лиц, связанный с активной фазой реализации бюджетных программ и государственных закупок", - добавил Сулейменов. Он отметил, что эти изменения носят умеренный и краткосрочный характер.
По прогнозам Нацбанка, существенных предпосылок для значительного изменения обменного курса тенге в текущих условиях не наблюдается. Финрегулятор намерен придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов.
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