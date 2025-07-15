https://1prime.ru/20250715/tesla-859490709.html

Tesla официально вышла на рынок Индии

Tesla официально вышла на рынок Индии - 15.07.2025, ПРАЙМ

Tesla официально вышла на рынок Индии

Американский производитель электромобилей Tesla во вторник официально вышел на рынок Индии, представив электромобиль Model Y и открыв первую розничную точку в... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T11:01+0300

2025-07-15T11:01+0300

2025-07-15T11:01+0300

tesla

бизнес

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июл – ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla во вторник официально вышел на рынок Индии, представив электромобиль Model Y и открыв первую розничную точку в финансовой столице страны, городе Мумбаи, сообщают индийские телеканалы. Tesla начала продажу Model Y в Индии по стартовой цене 5,9 миллиона рупий (69,7 тысячи долларов). Автомобиль доступен только в версии с задним приводом (RWD). Цена Model Y Long Range RWD осталась на уровне 6,7 миллиона рупий (79 тысяч долларов). Изначально электромобиль будет доступен в трёх городах: Мумбаи, Дели и Гургаон. Поставки модели начнутся в третьем квартале 2025 календарного года. По данным источников, Tesla начала свою деятельность в Индии с импорта автомобилей, произведённых на её заводе в Китае. Цены в Индии значительно выше, чем на других рынках: цены на Model Y в США начинаются от 44,9 тысячи долларов, в Китае - от 35,5 тысяч долларов и от 53,7 тысячи в Германии. Более высокие цены в Индии обусловлены импортными пошлинами и расходами на логистику. Индия вводит 70% пошлину на импортные автомобили стоимостью ниже 40 тысяч долларов США. Первый электромобиль Tesla в Индии будет конкурировать с электромобилями начального уровня, которые предлагают немецкие производители автомобилей класса люкс, такие как BMW и Mercedes-Benz. В июне этого года министр тяжелой промышленности Индии Хараданахалли Кумарасвами заявил, что возглавляемая Илоном Маском компания не заинтересована в производстве автомобилей в Индии, но планирует открывать салоны в стране. В начале года министр торговли и промышленности Пиюш Гоял заявил, что Индия не будет подстраивать свою политику под Tesla, а её законы и тарифные правила будут разработаны таким образом, чтобы привлечь производителей полностью электрических автомобилей со всего мира для создания базы в самой быстрорастущей экономике мира. Заявление министров прозвучало после того, как Tesla, которая годами изучала возможности на индийском рынке, не проявила никакого интереса к новой политике Индии в отношении электромобилей, которая снижает импортные пошлины на электромобили.

https://1prime.ru/20250702/tesla--859111751.html

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tesla, бизнес, индия