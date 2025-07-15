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В ВСУ назвали заявление Трампа о передаче 17 систем Patriot фикцией - 15.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250715/times-859520041.html
В ВСУ назвали заявление Трампа о передаче 17 систем Patriot фикцией
В ВСУ назвали заявление Трампа о передаче 17 систем Patriot фикцией - 15.07.2025, ПРАЙМ
В ВСУ назвали заявление Трампа о передаче 17 систем Patriot фикцией
В ВСУ назвали фикцией заявление президента США Дональда Трампа о том, что у некоей страны есть 17 систем Patriot, которые могут быть переданы Киеву, пишет... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T15:29+0300
2025-07-15T15:29+0300
вооружения
общество
украина
сша
киев
дональд трамп
марк рютте
нато
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. В ВСУ назвали фикцией заявление президента США Дональда Трампа о том, что у некоей страны есть 17 систем Patriot, которые могут быть переданы Киеву, пишет газета Times. После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 систем Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс. Позднее министерство обороны США не смогло разъяснить РИА Новости, что именно Трамп имел в виду, когда сказал, что Украина получит 17 комплексов Patriot. "Высокопоставленный украинский офицер... заявил, что заявление Трампа... это "фикция", - говорится в публикации.
https://1prime.ru/20250715/ukraina-859513807.html
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общество , украина, сша, киев, дональд трамп, марк рютте, нато, всу
Вооружения, Общество , УКРАИНА, США, Киев, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, ВСУ
15:29 15.07.2025
 
В ВСУ назвали заявление Трампа о передаче 17 систем Patriot фикцией

Times: ВСУ назвали заявление Трампа о передаче 17 систем Patriot фикцией

© AFP / Saul Loeb%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© AFP / Saul Loeb
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. В ВСУ назвали фикцией заявление президента США Дональда Трампа о том, что у некоей страны есть 17 систем Patriot, которые могут быть переданы Киеву, пишет газета Times.
После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 систем Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс. Позднее министерство обороны США не смогло разъяснить РИА Новости, что именно Трамп имел в виду, когда сказал, что Украина получит 17 комплексов Patriot.
"Высокопоставленный украинский офицер... заявил, что заявление Трампа... это "фикция", - говорится в публикации.
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ВооруженияОбществоУКРАИНАСШАКиевДональд ТрампМарк РюттеНАТОВСУ
 
 
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