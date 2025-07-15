https://1prime.ru/20250715/times-859520041.html

В ВСУ назвали заявление Трампа о передаче 17 систем Patriot фикцией

В ВСУ назвали заявление Трампа о передаче 17 систем Patriot фикцией - 15.07.2025, ПРАЙМ

В ВСУ назвали заявление Трампа о передаче 17 систем Patriot фикцией

В ВСУ назвали фикцией заявление президента США Дональда Трампа о том, что у некоей страны есть 17 систем Patriot, которые могут быть переданы Киеву, пишет... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T15:29+0300

2025-07-15T15:29+0300

2025-07-15T15:29+0300

вооружения

общество

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нато

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. В ВСУ назвали фикцией заявление президента США Дональда Трампа о том, что у некоей страны есть 17 систем Patriot, которые могут быть переданы Киеву, пишет газета Times. После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 систем Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс. Позднее министерство обороны США не смогло разъяснить РИА Новости, что именно Трамп имел в виду, когда сказал, что Украина получит 17 комплексов Patriot. "Высокопоставленный украинский офицер... заявил, что заявление Трампа... это "фикция", - говорится в публикации.

https://1prime.ru/20250715/ukraina-859513807.html

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общество , украина, сша, киев, дональд трамп, марк рютте, нато, всу