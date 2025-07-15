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"Из-за опасений". США откажутся поставлять Киеву ракеты Tomahawk, узнала FT - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250715/tomahawk-859524075.html
"Из-за опасений". США откажутся поставлять Киеву ракеты Tomahawk, узнала FT
"Из-за опасений". США откажутся поставлять Киеву ракеты Tomahawk, узнала FT - 15.07.2025, ПРАЙМ
"Из-за опасений". США откажутся поставлять Киеву ракеты Tomahawk, узнала FT
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не решится отправить Украине крылатые ракеты Tomahawk из боязни, что Киев может проявить несдержанность и вызвать еще | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T16:52+0300
2025-07-15T16:54+0300
вооружения
сша
дональд трамп
ракеты tomahawk
военная помощь украине
экспертное мнение
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не решится отправить Украине крылатые ракеты Tomahawk из боязни, что Киев может проявить несдержанность и вызвать еще большую эскалацию конфликта. Такое мнение высказывается в публикации издания Financial Times.Как сообщается в материале, киевский режим попросил у Соединенных Штатов поставить партию крылатых высокоточных ракет Tomahawk, способных поражать цели на расстоянии порядка 1,6 тыс. км, однако Белый дом вряд ли согласиться удовлетворить этот запрос."Но у администрации Трампа, как и администрации (бывшего президента США Джо - прим. ред.) Байдена, вызывало беспокойство, что Украина может проявить несдержанность", — указывается в статье.Как ранее сообщалось в публикации газеты The Washington Post, в новый пакет помощи Украине, о котором накануне сообщил глава Белого дома, могут быть включены десятки дальнобойных ракет ATACMS. А вместе с тем Соединенные Штаты могут разрешить киевскому режиму применить 18 ранее доставленных на Украину ракет этого типа.
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сша
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сша, дональд трамп, ракеты tomahawk, военная помощь украине, экспертное мнение
Вооружения, США, Дональд Трамп, ракеты Tomahawk, военная помощь Украине, экспертное мнение
16:52 15.07.2025 (обновлено: 16:54 15.07.2025)
 
"Из-за опасений". США откажутся поставлять Киеву ракеты Tomahawk, узнала FT

FT: Трамп не передает ВСУ ракеты Tomahawk, опасаясь несдержанности Киева

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не решится отправить Украине крылатые ракеты Tomahawk из боязни, что Киев может проявить несдержанность и вызвать еще большую эскалацию конфликта. Такое мнение высказывается в публикации издания Financial Times.
Как сообщается в материале, киевский режим попросил у Соединенных Штатов поставить партию крылатых высокоточных ракет Tomahawk, способных поражать цели на расстоянии порядка 1,6 тыс. км, однако Белый дом вряд ли согласиться удовлетворить этот запрос.
"Но у администрации Трампа, как и администрации (бывшего президента США Джо - прим. ред.) Байдена, вызывало беспокойство, что Украина может проявить несдержанность", — указывается в статье.
Как ранее сообщалось в публикации газеты The Washington Post, в новый пакет помощи Украине, о котором накануне сообщил глава Белого дома, могут быть включены десятки дальнобойных ракет ATACMS. А вместе с тем Соединенные Штаты могут разрешить киевскому режиму применить 18 ранее доставленных на Украину ракет этого типа.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
СМИ: Трамп рассматривал возможность отправки ракет Tomahawk на Украину
08:25
 
ВооруженияСШАДональд Трампракеты Tomahawkвоенная помощь Украинеэкспертное мнение
 
 
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