https://1prime.ru/20250715/tomahawk-859524075.html

"Из-за опасений". США откажутся поставлять Киеву ракеты Tomahawk, узнала FT

"Из-за опасений". США откажутся поставлять Киеву ракеты Tomahawk, узнала FT - 15.07.2025, ПРАЙМ

"Из-за опасений". США откажутся поставлять Киеву ракеты Tomahawk, узнала FT

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не решится отправить Украине крылатые ракеты Tomahawk из боязни, что Киев может проявить несдержанность и вызвать еще | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T16:52+0300

2025-07-15T16:52+0300

2025-07-15T16:54+0300

вооружения

сша

дональд трамп

ракеты tomahawk

военная помощь украине

экспертное мнение

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не решится отправить Украине крылатые ракеты Tomahawk из боязни, что Киев может проявить несдержанность и вызвать еще большую эскалацию конфликта. Такое мнение высказывается в публикации издания Financial Times.Как сообщается в материале, киевский режим попросил у Соединенных Штатов поставить партию крылатых высокоточных ракет Tomahawk, способных поражать цели на расстоянии порядка 1,6 тыс. км, однако Белый дом вряд ли согласиться удовлетворить этот запрос."Но у администрации Трампа, как и администрации (бывшего президента США Джо - прим. ред.) Байдена, вызывало беспокойство, что Украина может проявить несдержанность", — указывается в статье.Как ранее сообщалось в публикации газеты The Washington Post, в новый пакет помощи Украине, о котором накануне сообщил глава Белого дома, могут быть включены десятки дальнобойных ракет ATACMS. А вместе с тем Соединенные Штаты могут разрешить киевскому режиму применить 18 ранее доставленных на Украину ракет этого типа.

https://1prime.ru/20250715/tramp-859485220.html

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сша, дональд трамп, ракеты tomahawk, военная помощь украине, экспертное мнение