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Экс-советник Трампа заявил, что конфликт на Украине выйдет из-под контроля

Экс-советник Трампа заявил, что конфликт на Украине выйдет из-под контроля - 15.07.2025, ПРАЙМ

Экс-советник Трампа заявил, что конфликт на Украине выйдет из-под контроля

Украинский конфликт выйдет из-под контроля из-за новых поставок Киеву американского вооружения, в частности, потому что Вашингтон никак не контролирует... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T02:35+0300

2025-07-15T02:35+0300

2025-07-15T02:35+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Украинский конфликт выйдет из-под контроля из-за новых поставок Киеву американского вооружения, в частности, потому что Вашингтон никак не контролирует украинцев, считает экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон. После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс. "Мы на грани того, чтобы потерять контроль. Мы сейчас собираемся дать оружие людям, которых мы буквально никак не контролируем. Мы думаем, что они у нас под контролем, но это не так... Вспомните Вторую мировую войну. Если они (русские - ред.) стоят на своем, они стоят на своём. Все ради матушки-России. И они нас перемелют... И мы даём им (украинцам - ред.) пакет военной помощи. Если вы даете подобного рода наступательное вооружение - неважно, кто выступает посредником, - речь о том, что все выходит из-под контроля", - заявил Бэннон на своем подкасте War Room. По его мнению, если Киев бездумно нанесёт удар и попадет по российскому ядерному объекту, это может спровоцировать эскалацию, которую Штаты уже не смогут сдержать. Кроме того, по заявлению гостя подкаста - бывшего старшего советника Пентагона Дэна Колдуэлла, - новые поставки американского вооружения не смогут кардинально изменить ход конфликта, потому что у Киева не хватает людей, а у Запада - промышленной мощи для того, чтобы продолжать подпитывать конфликт. "Это (новые поставки - ред.) не даст Украине преимущество. Это просто повышает риски", - отметил Колдуэлл. В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин, отвечая на пленарной сессии ВЭФ на вопрос о ядерной угрозе от ударов ВСУ по Курской и Запорожской АЭС, предложил задуматься о последствиях в случае зеркального ответа России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , украина, киев, сша, дональд трамп, владимир путин, марк рютте, нато, вэф, всу