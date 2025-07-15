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"Невероятная глупость". В США резко осудили Трампа за ультиматум России
"Невероятная глупость". В США резко осудили Трампа за ультиматум России - 15.07.2025, ПРАЙМ
"Невероятная глупость". В США резко осудили Трампа за ультиматум России
Глава Белого дома Дональд Трамп в своих решениях на данный момент опирается исключительно на чувство обиды и унижения. Об этом в эфире на YouTube заявил... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T08:14+0300
2025-07-15T08:14+0300
2025-07-15T08:14+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп в своих решениях на данный момент опирается исключительно на чувство обиды и унижения. Об этом в эфире на YouTube заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер."Это невероятная глупость <…> 17 комплексов Patriot, а кто будет ими управлять? У Украины нет столько специалистов", - заметил он.По словам эксперта, ВСУ могут получить на вооружение устаревшие комплексы, которые никак не помогут им защититься от российских ракет. В настоящее время происходит политическое прикрытие человека из Белого дома, который унижен и оскорблен тем, что Путин не признал авторитет и не стал выполнять все его прихоти, заметил Риттер.Аналитик подчеркнул, что администрация американского президента не располагает каким-либо ясным планом.
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сша, россия, дональд трамп
Политика, США, РОССИЯ, Дональд Трамп
"Невероятная глупость". В США резко осудили Трампа за ультиматум России
Скотт Риттер: Трамп унижен и оскорблен тем, что все пошло не по его плану
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ.
Глава Белого дома Дональд Трамп в своих решениях на данный момент опирается исключительно на чувство обиды и унижения. Об этом в эфире на YouTube
заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер.
"Это невероятная глупость <…> 17 комплексов Patriot, а кто будет ими управлять? У Украины нет столько специалистов", - заметил он.
По словам эксперта, ВСУ могут получить на вооружение устаревшие комплексы, которые никак не помогут им защититься от российских ракет. В настоящее время происходит политическое прикрытие человека из Белого дома, который унижен и оскорблен тем, что Путин не признал авторитет и не стал выполнять все его прихоти, заметил Риттер.
Аналитик подчеркнул, что администрация американского президента не располагает каким-либо ясным планом.
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