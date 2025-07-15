https://1prime.ru/20250715/tramp-859484830.html

"Невероятная глупость". В США резко осудили Трампа за ультиматум России

"Невероятная глупость". В США резко осудили Трампа за ультиматум России - 15.07.2025, ПРАЙМ

"Невероятная глупость". В США резко осудили Трампа за ультиматум России

Глава Белого дома Дональд Трамп в своих решениях на данный момент опирается исключительно на чувство обиды и унижения. Об этом в эфире на YouTube заявил... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T08:14+0300

2025-07-15T08:14+0300

2025-07-15T08:14+0300

политика

сша

россия

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg

МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп в своих решениях на данный момент опирается исключительно на чувство обиды и унижения. Об этом в эфире на YouTube заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер."Это невероятная глупость <…> 17 комплексов Patriot, а кто будет ими управлять? У Украины нет столько специалистов", - заметил он.По словам эксперта, ВСУ могут получить на вооружение устаревшие комплексы, которые никак не помогут им защититься от российских ракет. В настоящее время происходит политическое прикрытие человека из Белого дома, который унижен и оскорблен тем, что Путин не признал авторитет и не стал выполнять все его прихоти, заметил Риттер.Аналитик подчеркнул, что администрация американского президента не располагает каким-либо ясным планом.

https://1prime.ru/20250715/tramp-859484205.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, россия, дональд трамп