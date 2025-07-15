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СМИ: Трамп рассматривал возможность отправки ракет Tomahawk на Украину - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
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СМИ: Трамп рассматривал возможность отправки ракет Tomahawk на Украину
СМИ: Трамп рассматривал возможность отправки ракет Tomahawk на Украину - 15.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп рассматривал возможность отправки ракет Tomahawk на Украину
Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отправки крылатых ракет Tomahawk на Украину, заявил колумнист американской газеты Washington Post Дэвид... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T08:25+0300
2025-07-15T08:25+0300
вооружения
украина
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отправки крылатых ракет Tomahawk на Украину, заявил колумнист американской газеты Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники. После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс. "Трамп также рассматривал возможность отправки крылатых ракет Tomahawk - того же оружия, которое было запущено в прошлом месяце по целям в Иране... Однако Tomahawk пока не входят в список поставок. Они могут быть развернуты позднее, если Трамп захочет иметь больше рычагов для оказания влияния", - говорится в материале издания. Ранее газета Politico сообщала, что президент США Дональд Трамп считает, что Россия победит в украинском конфликте, - вопрос в том, сколько времени это займет.
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украина, сша, дональд трамп, нато
Вооружения, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, НАТО
08:25 15.07.2025
 
СМИ: Трамп рассматривал возможность отправки ракет Tomahawk на Украину

WP: Трамп рассматривал возможность отправки ракет Tomahawk на Украину

© AFP / Saul Loeb%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© AFP / Saul Loeb
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отправки крылатых ракет Tomahawk на Украину, заявил колумнист американской газеты Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники.
После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс.
"Трамп также рассматривал возможность отправки крылатых ракет Tomahawk - того же оружия, которое было запущено в прошлом месяце по целям в Иране... Однако Tomahawk пока не входят в список поставок. Они могут быть развернуты позднее, если Трамп захочет иметь больше рычагов для оказания влияния", - говорится в материале издания.
Ранее газета Politico сообщала, что президент США Дональд Трамп считает, что Россия победит в украинском конфликте, - вопрос в том, сколько времени это займет.
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ВооруженияУКРАИНАСШАДональд ТрампНАТО
 
 
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