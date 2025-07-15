https://1prime.ru/20250715/tramp-859485220.html

СМИ: Трамп рассматривал возможность отправки ракет Tomahawk на Украину

СМИ: Трамп рассматривал возможность отправки ракет Tomahawk на Украину - 15.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: Трамп рассматривал возможность отправки ракет Tomahawk на Украину

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отправки крылатых ракет Tomahawk на Украину, заявил колумнист американской газеты Washington Post Дэвид... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T08:25+0300

2025-07-15T08:25+0300

2025-07-15T08:25+0300

вооружения

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дональд трамп

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отправки крылатых ракет Tomahawk на Украину, заявил колумнист американской газеты Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники. После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс. "Трамп также рассматривал возможность отправки крылатых ракет Tomahawk - того же оружия, которое было запущено в прошлом месяце по целям в Иране... Однако Tomahawk пока не входят в список поставок. Они могут быть развернуты позднее, если Трамп захочет иметь больше рычагов для оказания влияния", - говорится в материале издания. Ранее газета Politico сообщала, что президент США Дональд Трамп считает, что Россия победит в украинском конфликте, - вопрос в том, сколько времени это займет.

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украина, сша, дональд трамп, нато