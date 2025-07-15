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В НАТО растерялись после слов Трампа о поставках оружия Киеву, пишут СМИ

В НАТО растерялись после слов Трампа о поставках оружия Киеву, пишут СМИ - 15.07.2025, ПРАЙМ

В НАТО растерялись после слов Трампа о поставках оружия Киеву, пишут СМИ

Страны НАТО были в замешательстве после заявления президента США Дональда Трампа о плане поставок альянсом Украине американского оружия, сообщает газета... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T08:35+0300

2025-07-15T08:35+0300

2025-07-15T08:35+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Страны НАТО были в замешательстве после заявления президента США Дональда Трампа о плане поставок альянсом Украине американского оружия, сообщает газета Politico. Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами. "Пока неясно, насколько распланированы эти меры, и военные чиновники, и союзники - все выразили некоторую растерянность в течение нескольких часов после... пресс-конференции (на которой Трамп заявил о плане поставок - ред.)", - говорится в публикации. По словам чиновников из стран НАТО, их еще полностью не проинформировали об этом плане, и они не точно не знают, каким образом их страны будут в нем участвовать Согласно неназванному американского должностного лица, альянсу и Штатам еще необходимо урегулировать некоторые вопросы, касающиеся поставок.

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украина, сша, киев, дональд трамп, сергей лавров, нато, politico, мид рф