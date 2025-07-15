Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В НАТО растерялись после слов Трампа о поставках оружия Киеву, пишут СМИ - 15.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250715/tramp-859485689.html
В НАТО растерялись после слов Трампа о поставках оружия Киеву, пишут СМИ
В НАТО растерялись после слов Трампа о поставках оружия Киеву, пишут СМИ - 15.07.2025, ПРАЙМ
В НАТО растерялись после слов Трампа о поставках оружия Киеву, пишут СМИ
Страны НАТО были в замешательстве после заявления президента США Дональда Трампа о плане поставок альянсом Украине американского оружия, сообщает газета... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T08:35+0300
2025-07-15T08:35+0300
вооружения
украина
сша
киев
дональд трамп
сергей лавров
нато
politico
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151971_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7a016cc0c9221c00664a8f1fcd50880f.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Страны НАТО были в замешательстве после заявления президента США Дональда Трампа о плане поставок альянсом Украине американского оружия, сообщает газета Politico. Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами. "Пока неясно, насколько распланированы эти меры, и военные чиновники, и союзники - все выразили некоторую растерянность в течение нескольких часов после... пресс-конференции (на которой Трамп заявил о плане поставок - ред.)", - говорится в публикации. По словам чиновников из стран НАТО, их еще полностью не проинформировали об этом плане, и они не точно не знают, каким образом их страны будут в нем участвовать Согласно неназванному американского должностного лица, альянсу и Штатам еще необходимо урегулировать некоторые вопросы, касающиеся поставок.
https://1prime.ru/20250715/tramp-859485220.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151971_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7839ac474485c72c1b5ebc923fb0371b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, киев, дональд трамп, сергей лавров, нато, politico, мид рф
Вооружения, УКРАИНА, США, Киев, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, Politico, МИД РФ
08:35 15.07.2025
 
В НАТО растерялись после слов Трампа о поставках оружия Киеву, пишут СМИ

Politico: НАТО была в замешательстве после слов Трампа о поставках оружия Киеву

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Страны НАТО были в замешательстве после заявления президента США Дональда Трампа о плане поставок альянсом Украине американского оружия, сообщает газета Politico.
Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
"Пока неясно, насколько распланированы эти меры, и военные чиновники, и союзники - все выразили некоторую растерянность в течение нескольких часов после... пресс-конференции (на которой Трамп заявил о плане поставок - ред.)", - говорится в публикации.
По словам чиновников из стран НАТО, их еще полностью не проинформировали об этом плане, и они не точно не знают, каким образом их страны будут в нем участвовать
Согласно неназванному американского должностного лица, альянсу и Штатам еще необходимо урегулировать некоторые вопросы, касающиеся поставок.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
СМИ: Трамп рассматривал возможность отправки ракет Tomahawk на Украину
08:25
 
ВооруженияУКРАИНАСШАКиевДональд ТрампСергей ЛавровНАТОPoliticoМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала