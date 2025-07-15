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"Не такой уж и сильный": в Британии выяснили смысл слов Трампа о России - 15.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250715/tramp-859485862.html
"Не такой уж и сильный": в Британии выяснили смысл слов Трампа о России
"Не такой уж и сильный": в Британии выяснили смысл слов Трампа о России - 15.07.2025, ПРАЙМ
"Не такой уж и сильный": в Британии выяснили смысл слов Трампа о России
Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что концепция США о мире через силу полностью потерпела неудачу, и Москва не повелась на попытки ее запугать. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T08:40+0300
2025-07-15T08:40+0300
политика
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что концепция США о мире через силу полностью потерпела неудачу, и Москва не повелась на попытки ее запугать."Теперь с мантрой США о мире через силу все кончено. Как оказалось, Вашингтон не такой уж и сильный, если пытался заставить Москву заключить невыгодное ей прекращение огня. Результатом провала стал недельный припадок в Белом доме, который мы и наблюдали", — заявил Меркурис на YouTube.Аналитик также указал, что сам принцип президента США Дональда Трампа, заключающийся в навязывании мира силой, не оправдал себя ни в одном случае. В качестве примеров он привел предыдущие неудачи, такие как атака на йеменских хуситов и бомбардировка Ирана.Эксперт заключил, что смелые заявления Трампа о Путине, решение о поставке ракет JASSM и попытка компенсировать недостатки украинской ПВО за счет поставок Patriot производят впечатление попыток убедить Москву в могуществе США и, в частности, в могуществе самого американского лидера. Однако, по мнению Меркуриса, сейчас становится все более очевидным, что никакой силы в действительности не существует.В понедельник Трамп после беседы с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме сообщил представителям прессы, что Украина в ближайшее время получит комплексы ПВО Patriot от европейских государств, которые затем восполнят свои запасы, приобретая их у Вашингтона. Американский лидер также заявил, что Североатлантический альянс возьмет на себя расходы по поставкам вооружений из США Киеву.Россия неоднократно предупреждала западные государства о том, что передача вооружений Украине не изменит ситуацию в зоне СВО, а лишь способствует продлению конфликта. Как заявлял глава МИД России Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в конфликте не только через предоставление Украине военной техники и оборудования, но и посредством подготовки кадров.
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сша, дональд трамп, европа, нато, марк рютте, украина
Политика, США, Дональд Трамп, ЕВРОПА, НАТО, Марк Рютте, УКРАИНА
08:40 15.07.2025
 
"Не такой уж и сильный": в Британии выяснили смысл слов Трампа о России

Меркурис: попытки Трампа запугать Москву полностью провалились

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что концепция США о мире через силу полностью потерпела неудачу, и Москва не повелась на попытки ее запугать.
"Теперь с мантрой США о мире через силу все кончено. Как оказалось, Вашингтон не такой уж и сильный, если пытался заставить Москву заключить невыгодное ей прекращение огня. Результатом провала стал недельный припадок в Белом доме, который мы и наблюдали", — заявил Меркурис на YouTube.
Аналитик также указал, что сам принцип президента США Дональда Трампа, заключающийся в навязывании мира силой, не оправдал себя ни в одном случае. В качестве примеров он привел предыдущие неудачи, такие как атака на йеменских хуситов и бомбардировка Ирана.
Эксперт заключил, что смелые заявления Трампа о Путине, решение о поставке ракет JASSM и попытка компенсировать недостатки украинской ПВО за счет поставок Patriot производят впечатление попыток убедить Москву в могуществе США и, в частности, в могуществе самого американского лидера. Однако, по мнению Меркуриса, сейчас становится все более очевидным, что никакой силы в действительности не существует.
В понедельник Трамп после беседы с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме сообщил представителям прессы, что Украина в ближайшее время получит комплексы ПВО Patriot от европейских государств, которые затем восполнят свои запасы, приобретая их у Вашингтона. Американский лидер также заявил, что Североатлантический альянс возьмет на себя расходы по поставкам вооружений из США Киеву.
Россия неоднократно предупреждала западные государства о том, что передача вооружений Украине не изменит ситуацию в зоне СВО, а лишь способствует продлению конфликта. Как заявлял глава МИД России Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в конфликте не только через предоставление Украине военной техники и оборудования, но и посредством подготовки кадров.
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