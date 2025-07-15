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Трамп может разрешить использовать ATACMS в распоряжении Киева, пишут СМИ - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Трамп может разрешить использовать ATACMS в распоряжении Киева, пишут СМИ
Трамп может разрешить использовать ATACMS в распоряжении Киева, пишут СМИ - 15.07.2025, ПРАЙМ
Трамп может разрешить использовать ATACMS в распоряжении Киева, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп в рамках помощи Украине может разрешить ВСУ использовать 18 дальнобойных ракет ATACMS, которые есть в распоряжении Киева, пишет... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T08:45+0300
2025-07-15T08:48+0300
вооружения
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дональд трамп
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в рамках помощи Украине может разрешить ВСУ использовать 18 дальнобойных ракет ATACMS, которые есть в распоряжении Киева, пишет газета Washington Post со ссылкой на источник. "Трамп не упомянул, что военная помощь может также включать разрешение на использование нового мощного наступательного оружия. Источник, участвовавший в принятии решения, сообщил мне, что это, вероятно, будет включать разрешение на использование 18 дальнобойных ракет ATACMS, которые сейчас находятся на Украине, на их полную дальность действия в 300 километров", - говорится в материале издания. Как отмечает издание, эти ракеты не смогут долететь до Москвы или Санкт-Петербурга, но могут поставить под угрозу военные базы, аэродромы и склады на территории РФ, которые сейчас находятся вне досягаемости ВСУ. После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс. Ранее Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios тогда сообщал, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, всу, сша, дональд трамп, ракеты atacms
Вооружения, УКРАИНА, ВСУ, США, Дональд Трамп, ракеты ATACMS
08:45 15.07.2025 (обновлено: 08:48 15.07.2025)
 
Трамп может разрешить использовать ATACMS в распоряжении Киева, пишут СМИ

WP: Трамп может позволить ВСУ использовать 18 ракет ATACMS, которые есть у Киева

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в рамках помощи Украине может разрешить ВСУ использовать 18 дальнобойных ракет ATACMS, которые есть в распоряжении Киева, пишет газета Washington Post со ссылкой на источник.
"Трамп не упомянул, что военная помощь может также включать разрешение на использование нового мощного наступательного оружия. Источник, участвовавший в принятии решения, сообщил мне, что это, вероятно, будет включать разрешение на использование 18 дальнобойных ракет ATACMS, которые сейчас находятся на Украине, на их полную дальность действия в 300 километров", - говорится в материале издания.
Как отмечает издание, эти ракеты не смогут долететь до Москвы или Санкт-Петербурга, но могут поставить под угрозу военные базы, аэродромы и склады на территории РФ, которые сейчас находятся вне досягаемости ВСУ.
После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс.
Ранее Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios тогда сообщал, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
В НАТО растерялись после слов Трампа о поставках оружия Киеву, пишут СМИ
08:35
 
ВооруженияУКРАИНАВСУСШАДональд Трампракеты ATACMS
 
 
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