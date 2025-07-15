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"Усложнит жизнь". СМИ узнали об "ударе" по Трампу из-за ультиматума России - 15.07.2025, ПРАЙМ
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"Усложнит жизнь". СМИ узнали об "ударе" по Трампу из-за ультиматума России
"Усложнит жизнь". СМИ узнали об "ударе" по Трампу из-за ультиматума России - 15.07.2025, ПРАЙМ
"Усложнит жизнь". СМИ узнали об "ударе" по Трампу из-за ультиматума России
Глава Белого дома Дональд Трамп помешал мирному процессу на Украине и загнал себя в угол, выдвинув против России ультиматум. Об этом говорится в материале... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T10:06+0300
2025-07-15T10:06+0300
политика
сша
россия
дональд трамп
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп помешал мирному процессу на Украине и загнал себя в угол, выдвинув против России ультиматум. Об этом говорится в материале издания Responsible Statecraft."Установленный Трампом дедлайн, скорее всего, усложнит ему жизнь, ограничит его гибкость в будущем, сделает желаемое им урегулирование еще более недостижимым и вынудит предпринимать шаги, которые скорее вредят, чем способствуют интересам США", — сказано в публикации.Авторы материала обратили внимание, что попытки американского президента надавить на Москву санкциями, могут навредить отношениям Вашингтона с важными торговыми партнерами и поставит под удар экономику США.Кроме того, у российского лидера Владимира Путина явное преимущество на поле боя, поэтому возобновление американских поставок вооружения на Украину вряд ли изменит ситуацию, заключили в издании.
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сша, россия, дональд трамп
Политика, США, РОССИЯ, Дональд Трамп
10:06 15.07.2025
 
"Усложнит жизнь". СМИ узнали об "ударе" по Трампу из-за ультиматума России

Responsible Statecraft: Трамп усложнит себе жизнь ультиматумом России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп помешал мирному процессу на Украине и загнал себя в угол, выдвинув против России ультиматум. Об этом говорится в материале издания Responsible Statecraft.
"Установленный Трампом дедлайн, скорее всего, усложнит ему жизнь, ограничит его гибкость в будущем, сделает желаемое им урегулирование еще более недостижимым и вынудит предпринимать шаги, которые скорее вредят, чем способствуют интересам США", — сказано в публикации.
Авторы материала обратили внимание, что попытки американского президента надавить на Москву санкциями, могут навредить отношениям Вашингтона с важными торговыми партнерами и поставит под удар экономику США.
Кроме того, у российского лидера Владимира Путина явное преимущество на поле боя, поэтому возобновление американских поставок вооружения на Украину вряд ли изменит ситуацию, заключили в издании.
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ПолитикаСШАРОССИЯДональд Трамп
 
 
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