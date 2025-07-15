https://1prime.ru/20250715/tramp-859488894.html

"Усложнит жизнь". СМИ узнали об "ударе" по Трампу из-за ультиматума России

"Усложнит жизнь". СМИ узнали об "ударе" по Трампу из-за ультиматума России - 15.07.2025, ПРАЙМ

"Усложнит жизнь". СМИ узнали об "ударе" по Трампу из-за ультиматума России

Глава Белого дома Дональд Трамп помешал мирному процессу на Украине и загнал себя в угол, выдвинув против России ультиматум. Об этом говорится в материале... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T10:06+0300

2025-07-15T10:06+0300

2025-07-15T10:06+0300

политика

сша

россия

дональд трамп

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп помешал мирному процессу на Украине и загнал себя в угол, выдвинув против России ультиматум. Об этом говорится в материале издания Responsible Statecraft."Установленный Трампом дедлайн, скорее всего, усложнит ему жизнь, ограничит его гибкость в будущем, сделает желаемое им урегулирование еще более недостижимым и вынудит предпринимать шаги, которые скорее вредят, чем способствуют интересам США", — сказано в публикации.Авторы материала обратили внимание, что попытки американского президента надавить на Москву санкциями, могут навредить отношениям Вашингтона с важными торговыми партнерами и поставит под удар экономику США.Кроме того, у российского лидера Владимира Путина явное преимущество на поле боя, поэтому возобновление американских поставок вооружения на Украину вряд ли изменит ситуацию, заключили в издании.

https://1prime.ru/20250715/medvedev-859487839.html

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сша, россия, дональд трамп