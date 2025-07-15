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WP: Трамп спросил Зеленского, почему тот не бьет по Москве

WP: Трамп спросил Зеленского, почему тот не бьет по Москве - 15.07.2025, ПРАЙМ

WP: Трамп спросил Зеленского, почему тот не бьет по Москве

Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского усилить давление на Москву и Санкт-Петербург и спросил его, почему тот не наносит ударов по Москве,... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T10:58+0300

2025-07-15T10:58+0300

2025-07-15T10:58+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского усилить давление на Москву и Санкт-Петербург и спросил его, почему тот не наносит ударов по Москве, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источник. По данным источника издания, в разговоре с Зеленским на прошлой неделе Трамп спросил, почему тот не наносит ударов по Москве. Как пишет издание, в ответ Зеленский попросил у Трампа оружие для этого. "Трамп заявил, что Украине нужно усилить давление... не только на Москву, но и на Санкт-Петербург", - отмечает Washington Post. Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счёт новых закупок у Вашингтона.

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украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, washington post, нато, мид рф