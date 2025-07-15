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Ультиматум Трампа по Украине может сорвать перемирие, пишут СМИ
Ультиматум Трампа по Украине может сорвать перемирие, пишут СМИ - 15.07.2025, ПРАЙМ
Ультиматум Трампа по Украине может сорвать перемирие, пишут СМИ
Угроза президента США Дональда Трампа ввести жесткие торговые меры против России и ее партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто перемирие на... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T14:44+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Угроза президента США Дональда Трампа ввести жесткие торговые меры против России и ее партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто перемирие на Украине, может обернуться провалом: вместо давления на Москву, это усложнит дипломатические усилия и ударит по интересам самих США, пишет портал Responsible Statecraft. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100%, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Однако, по мнению автора статьи, подобный ультиматум может сыграть против Вашингтона. "Вместо того чтобы приблизить мир, угрозы Трампа могут лишь отдалить скорое урегулирование, усилив позиции президента России Владимира Путина и поставив под угрозу новые каналы общения между США и Россией", - говорится в публикации. В материале уточняется, что сами по себе тарифы на импорт из России вряд ли нанесут серьёзный ущерб, так как в 2024 году США ввезли российские товары на сумму около 3 миллиардов долларов. Гораздо более чувствительными могут оказаться вторичные санкции против таких стран, как Китай, Индия и страны ЕС - крупных покупателей российской нефти, добавляется там. При этом, как пишет автор статьи, такие меры создадут политические и экономические трудности уже для самой администрации Трампа. "Когда 50 дней истекут, а Путин не согласится на перемирие, у Трампа останется два варианта: показать бессилие, отступив, или пойти на экономические шаги, которые навредят США, оттолкнут союзников и практически исключат возможность быстрого завершения конфликта", - отмечается в статье. На фоне ультиматума российский рынок акций в понедельник вырос на 2,73% за основную торговую сессию, что говорит о скепсисе инвесторов относительно реальности угроз со стороны Вашингтона.
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Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, ЕС, РОССИЯ, пошлины
Ультиматум Трампа по Украине может сорвать перемирие, пишут СМИ
Responsible Statecraft: ультиматум Трампа по Украине может ударить по самим США
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ.
Угроза президента США Дональда Трампа ввести жесткие торговые меры против России и ее партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто перемирие на Украине, может обернуться провалом: вместо давления на Москву, это усложнит дипломатические усилия и ударит по интересам самих США, пишет портал Responsible Statecraft
.
В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100%, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной.
Однако, по мнению автора статьи, подобный ультиматум может сыграть против Вашингтона.
"Вместо того чтобы приблизить мир, угрозы Трампа могут лишь отдалить скорое урегулирование, усилив позиции президента России Владимира Путина и поставив под угрозу новые каналы общения между США и Россией", - говорится в публикации.
В материале уточняется, что сами по себе тарифы на импорт из России вряд ли нанесут серьёзный ущерб, так как в 2024 году США ввезли российские товары на сумму около 3 миллиардов долларов. Гораздо более чувствительными могут оказаться вторичные санкции против таких стран, как Китай, Индия и страны ЕС - крупных покупателей российской нефти, добавляется там.
При этом, как пишет автор статьи, такие меры создадут политические и экономические трудности уже для самой администрации Трампа.
"Когда 50 дней истекут, а Путин не согласится на перемирие, у Трампа останется два варианта: показать бессилие, отступив, или пойти на экономические шаги, которые навредят США, оттолкнут союзников и практически исключат возможность быстрого завершения конфликта", - отмечается в статье.
На фоне ультиматума российский рынок акций в понедельник вырос на 2,73% за основную торговую сессию, что говорит о скепсисе инвесторов относительно реальности угроз со стороны Вашингтона.
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