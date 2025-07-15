Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ультиматум Трампа по Украине может сорвать перемирие, пишут СМИ - 15.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250715/tramp-859515710.html
Ультиматум Трампа по Украине может сорвать перемирие, пишут СМИ
Ультиматум Трампа по Украине может сорвать перемирие, пишут СМИ - 15.07.2025, ПРАЙМ
Ультиматум Трампа по Украине может сорвать перемирие, пишут СМИ
Угроза президента США Дональда Трампа ввести жесткие торговые меры против России и ее партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто перемирие на... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T14:44+0300
2025-07-15T14:44+0300
политика
сша
дональд трамп
украина
ес
россия
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Угроза президента США Дональда Трампа ввести жесткие торговые меры против России и ее партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто перемирие на Украине, может обернуться провалом: вместо давления на Москву, это усложнит дипломатические усилия и ударит по интересам самих США, пишет портал Responsible Statecraft. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100%, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Однако, по мнению автора статьи, подобный ультиматум может сыграть против Вашингтона. "Вместо того чтобы приблизить мир, угрозы Трампа могут лишь отдалить скорое урегулирование, усилив позиции президента России Владимира Путина и поставив под угрозу новые каналы общения между США и Россией", - говорится в публикации. В материале уточняется, что сами по себе тарифы на импорт из России вряд ли нанесут серьёзный ущерб, так как в 2024 году США ввезли российские товары на сумму около 3 миллиардов долларов. Гораздо более чувствительными могут оказаться вторичные санкции против таких стран, как Китай, Индия и страны ЕС - крупных покупателей российской нефти, добавляется там. При этом, как пишет автор статьи, такие меры создадут политические и экономические трудности уже для самой администрации Трампа. "Когда 50 дней истекут, а Путин не согласится на перемирие, у Трампа останется два варианта: показать бессилие, отступив, или пойти на экономические шаги, которые навредят США, оттолкнут союзников и практически исключат возможность быстрого завершения конфликта", - отмечается в статье. На фоне ультиматума российский рынок акций в понедельник вырос на 2,73% за основную торговую сессию, что говорит о скепсисе инвесторов относительно реальности угроз со стороны Вашингтона.
https://1prime.ru/20250715/tarmp-859491996.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, украина, ес, россия, пошлины
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, ЕС, РОССИЯ, пошлины
14:44 15.07.2025
 
Ультиматум Трампа по Украине может сорвать перемирие, пишут СМИ

Responsible Statecraft: ультиматум Трампа по Украине может ударить по самим США

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Угроза президента США Дональда Трампа ввести жесткие торговые меры против России и ее партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто перемирие на Украине, может обернуться провалом: вместо давления на Москву, это усложнит дипломатические усилия и ударит по интересам самих США, пишет портал Responsible Statecraft.
В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100%, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной.
Однако, по мнению автора статьи, подобный ультиматум может сыграть против Вашингтона.
"Вместо того чтобы приблизить мир, угрозы Трампа могут лишь отдалить скорое урегулирование, усилив позиции президента России Владимира Путина и поставив под угрозу новые каналы общения между США и Россией", - говорится в публикации.
В материале уточняется, что сами по себе тарифы на импорт из России вряд ли нанесут серьёзный ущерб, так как в 2024 году США ввезли российские товары на сумму около 3 миллиардов долларов. Гораздо более чувствительными могут оказаться вторичные санкции против таких стран, как Китай, Индия и страны ЕС - крупных покупателей российской нефти, добавляется там.
При этом, как пишет автор статьи, такие меры создадут политические и экономические трудности уже для самой администрации Трампа.
"Когда 50 дней истекут, а Путин не согласится на перемирие, у Трампа останется два варианта: показать бессилие, отступив, или пойти на экономические шаги, которые навредят США, оттолкнут союзников и практически исключат возможность быстрого завершения конфликта", - отмечается в статье.
На фоне ультиматума российский рынок акций в понедельник вырос на 2,73% за основную торговую сессию, что говорит о скепсисе инвесторов относительно реальности угроз со стороны Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
"Чувствует себя униженным". СМИ узнали, зачем Трамп объявил о помощи Киеву
11:35
 
ПолитикаСШАДональд ТрампУКРАИНАЕСРОССИЯпошлины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала