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Трамп находится под давлением ЕС и НАТО, заявил Лавров - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Трамп находится под давлением ЕС и НАТО, заявил Лавров
Трамп находится под давлением ЕС и НАТО, заявил Лавров - 15.07.2025, ПРАЙМ
Трамп находится под давлением ЕС и НАТО, заявил Лавров
Президент США Дональд Трамп находится под неприличным давлением Европейского союза и НАТО, которые поддерживают требования Владимира Зеленского накачивать... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T14:52+0300
2025-07-15T14:52+0300
политика
сша
дональд трамп
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поставки оружия украине
мид рф
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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп находится под неприличным давлением Европейского союза и НАТО, которые поддерживают требования Владимира Зеленского накачивать Украину современным оружием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Ясно, что он (Трамп - ред.) находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением Европейского союза и нынешнего руководства НАТО, которые бесцеремонно поддерживают требования Зеленского продолжать накачивать его современным, в том числе наступательным оружием за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах", - сказал Лавров журналистам по итогам СМИД ШОС.
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сша, дональд трамп, украина, нато, ес, поставки оружия украине, мид рф, сергей лавров
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, НАТО, ЕС, поставки оружия Украине, МИД РФ, Сергей Лавров
14:52 15.07.2025
 
Трамп находится под давлением ЕС и НАТО, заявил Лавров

Лавров: США и НАТО требуют от Трампа накачивать Украину оружием

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп находится под неприличным давлением Европейского союза и НАТО, которые поддерживают требования Владимира Зеленского накачивать Украину современным оружием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ясно, что он (Трамп - ред.) находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением Европейского союза и нынешнего руководства НАТО, которые бесцеремонно поддерживают требования Зеленского продолжать накачивать его современным, в том числе наступательным оружием за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах", - сказал Лавров журналистам по итогам СМИД ШОС.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
Лавров ответил на ультиматум Трампа
14:49
 
ПолитикаСШАДональд ТрампУКРАИНАНАТОЕСпоставки оружия УкраинеМИД РФСергей Лавров
 
 
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