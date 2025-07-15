https://1prime.ru/20250715/tramp-859516744.html

Трамп находится под давлением ЕС и НАТО, заявил Лавров

Трамп находится под давлением ЕС и НАТО, заявил Лавров - 15.07.2025, ПРАЙМ

Трамп находится под давлением ЕС и НАТО, заявил Лавров

Президент США Дональд Трамп находится под неприличным давлением Европейского союза и НАТО, которые поддерживают требования Владимира Зеленского накачивать... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T14:52+0300

2025-07-15T14:52+0300

2025-07-15T14:52+0300

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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп находится под неприличным давлением Европейского союза и НАТО, которые поддерживают требования Владимира Зеленского накачивать Украину современным оружием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Ясно, что он (Трамп - ред.) находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением Европейского союза и нынешнего руководства НАТО, которые бесцеремонно поддерживают требования Зеленского продолжать накачивать его современным, в том числе наступательным оружием за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах", - сказал Лавров журналистам по итогам СМИД ШОС.

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сша, дональд трамп, украина, нато, ес, поставки оружия украине, мид рф, сергей лавров