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Трамп находится под давлением ЕС и НАТО, заявил Лавров
Трамп находится под давлением ЕС и НАТО, заявил Лавров - 15.07.2025, ПРАЙМ
Трамп находится под давлением ЕС и НАТО, заявил Лавров
Президент США Дональд Трамп находится под неприличным давлением Европейского союза и НАТО, которые поддерживают требования Владимира Зеленского накачивать... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T14:52+0300
2025-07-15T14:52+0300
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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп находится под неприличным давлением Европейского союза и НАТО, которые поддерживают требования Владимира Зеленского накачивать Украину современным оружием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Ясно, что он (Трамп - ред.) находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением Европейского союза и нынешнего руководства НАТО, которые бесцеремонно поддерживают требования Зеленского продолжать накачивать его современным, в том числе наступательным оружием за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах", - сказал Лавров журналистам по итогам СМИД ШОС.
https://1prime.ru/20250715/lavrov-859516359.html
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Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, НАТО, ЕС, поставки оружия Украине, МИД РФ, Сергей Лавров
Трамп находится под давлением ЕС и НАТО, заявил Лавров
Лавров: США и НАТО требуют от Трампа накачивать Украину оружием
ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп находится под неприличным давлением Европейского союза и НАТО, которые поддерживают требования Владимира Зеленского накачивать Украину современным оружием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ясно, что он (Трамп - ред.) находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением Европейского союза и нынешнего руководства НАТО, которые бесцеремонно поддерживают требования Зеленского продолжать накачивать его современным, в том числе наступательным оружием за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах", - сказал Лавров журналистам по итогам СМИД ШОС.
Лавров ответил на ультиматум Трампа