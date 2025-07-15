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Трамп не призывал Зеленского к ударам по Москве и Петербургу, пишет FT
Трамп не призывал Зеленского к ударам по Москве и Петербургу, пишет FT - 15.07.2025, ПРАЙМ
Трамп не призывал Зеленского к ударам по Москве и Петербургу, пишет FT
Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Санкт-Петербургу вопреки утверждению газеты Financial Times, | 15.07.2025, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 15 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Санкт-Петербургу вопреки утверждению газеты Financial Times, следует из заявления пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт. "(Газета - ред.) Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства", - говорится в заявлении Левитт, полученном телеканалом Fox News. Пресс-секретарь Белого дома также указала, что Трамп "неустанно работает" над тем, чтобы положить конец конфликту на Украине. Ранее газета Financial Times опубликовала свою версию разговора Трампа с Зеленским, из которой следует, что американский лидер призывал Киев бить по Москве и Санкт-Петербургу в рамках его стратегии "принудить Россию к переговорам". Ранее американская газета Washington Post опубликовала материал со ссылкой на источник, в котором утверждалось, что Трамп призвал Зеленского усилить давление на Москву и Санкт-Петербург и спросил его, почему тот не наносит ударов по Москве. Как отметило издание, в ответ Зеленский попросил у Трампа оружие для этого.
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Трамп не призывал Зеленского к ударам по Москве и Петербургу, пишет FT
Белый дом: Трамп не призывал Зеленского к ударам по Москве и Санкт-Петербургу
ВАШИНГТОН, 15 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Санкт-Петербургу вопреки утверждению газеты Financial Times, следует из заявления пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.
"(Газета - ред.) Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства", - говорится в заявлении Левитт, полученном телеканалом Fox News.
Пресс-секретарь Белого дома также указала, что Трамп "неустанно работает" над тем, чтобы положить конец конфликту на Украине.
Ранее газета Financial Times опубликовала свою версию разговора Трампа с Зеленским, из которой следует, что американский лидер призывал Киев бить по Москве и Санкт-Петербургу в рамках его стратегии "принудить Россию к переговорам".
Ранее американская газета Washington Post опубликовала материал со ссылкой на источник, в котором утверждалось, что Трамп призвал Зеленского усилить давление на Москву и Санкт-Петербург и спросил его, почему тот не наносит ударов по Москве. Как отметило издание, в ответ Зеленский попросил у Трампа оружие для этого.
WP: Трамп спросил Зеленского, почему тот не бьет по Москве