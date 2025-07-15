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Трамп объяснил, чью сторону он занимает в конфликте на Украине - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Трамп объяснил, чью сторону он занимает в конфликте на Украине
Трамп объяснил, чью сторону он занимает в конфликте на Украине - 15.07.2025, ПРАЙМ
Трамп объяснил, чью сторону он занимает в конфликте на Украине
Президент Соединенных Штатов объяснил журналистам в Белом доме, что в украинском конфликте он занимает "сторону человечества" и больше ничью. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T20:46+0300
2025-07-15T20:48+0300
политика
дональд трамп
конфликт на украине
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ВАШИНГТОН, 15 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов объяснил журналистам в Белом доме, что в украинском конфликте он занимает "сторону человечества" и больше ничью."Я ни на чьей стороне…, - заявил американский лидер. - Я на стороне человечества"При этом глава Белого дома отметил, что стремится прекратить гибель людей.
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дональд трамп, конфликт на украине
Политика, Дональд Трамп, Конфликт на Украине
20:46 15.07.2025 (обновлено: 20:48 15.07.2025)
 
Трамп объяснил, чью сторону он занимает в конфликте на Украине

Трамп заявил, что в конфликте на Украине он занимает "сторону человечества"

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанк" Национальные флаги Украины и России
 Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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ВАШИНГТОН, 15 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов объяснил журналистам в Белом доме, что в украинском конфликте он занимает "сторону человечества" и больше ничью.
"Я ни на чьей стороне…, - заявил американский лидер. - Я на стороне человечества"
При этом глава Белого дома отметил, что стремится прекратить гибель людей.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
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19:49
 
ПолитикаДональд ТрампКонфликт на Украине
 
 
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