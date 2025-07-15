https://1prime.ru/20250715/tramp-859529868.html

Трамп объяснил, чью сторону он занимает в конфликте на Украине

Трамп объяснил, чью сторону он занимает в конфликте на Украине - 15.07.2025, ПРАЙМ

Трамп объяснил, чью сторону он занимает в конфликте на Украине

Президент Соединенных Штатов объяснил журналистам в Белом доме, что в украинском конфликте он занимает "сторону человечества" и больше ничью. | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T20:46+0300

2025-07-15T20:46+0300

2025-07-15T20:48+0300

политика

дональд трамп

конфликт на украине

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ВАШИНГТОН, 15 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов объяснил журналистам в Белом доме, что в украинском конфликте он занимает "сторону человечества" и больше ничью."Я ни на чьей стороне…, - заявил американский лидер. - Я на стороне человечества"При этом глава Белого дома отметил, что стремится прекратить гибель людей.

https://1prime.ru/20250715/poshliny-859529076.html

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дональд трамп, конфликт на украине