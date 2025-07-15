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В Турции заявили о "тяжёлых временах" из-за нехватки жилья - 15.07.2025, ПРАЙМ
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В Турции заявили о "тяжёлых временах" из-за нехватки жилья
В Турции заявили о "тяжёлых временах" из-за нехватки жилья - 15.07.2025, ПРАЙМ
В Турции заявили о "тяжёлых временах" из-за нехватки жилья
Недостаточное количество жилья в Турции привело к стремительному росту платы за аренду квартиры, особенно в Стамбуле, в ближайшие годы республику могут ждать... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T06:46+0300
2025-07-15T06:46+0300
общество
мировая экономика
турция
стамбул
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АНКАРА, 15 июл – ПРАЙМ. Недостаточное количество жилья в Турции привело к стремительному росту платы за аренду квартиры, особенно в Стамбуле, в ближайшие годы республику могут ждать "тяжёлые времена", пишет газета Milliyet. Правительство Турции с первого июля прошлого года сняло двадцатипятипроцентное ограничение на повышение плату за аренду квартиры на фоне жалоб арендодателей, определяющих её на основе годовой инфляции и индекса потребительских цен. Турецкие суды по гражданским делам завалены исками по вопросам стоимости аренды квартир и требований выселения арендаторов, слушания назначаются не ранее чем через один год после подачи иска, а в целом процесс занимает не меньше двух лет. "Производство жилья в Турции замедляется. Потребность в жилье растет с каждым днем. Другими словами, жилья производится недостаточно. Это привело к изменению баланса. Уровень владения жильем снижается, а арендная плата стремительно растет. Особенно Стамбул оставил позади мировые города по темпам роста арендной платы", - пишет издание. Газета отмечает, что ежегодно Турции требуется в среднем 700 тысяч новых домов. "Однако количество производимых домов намного ниже этого показателя. Дефицит жилья растет с каждым годом. Например, если сравнивать с прошлым годом, то в первом квартале 2025 года количество зданий с разрешениями на строительство сократилось на 21,3 процента. Количество квартир уменьшилось на 18,7%. По мнению экспертов, этому есть несколько причин. Одна из важнейших причин - рост стоимости строительства. Снижение иностранного спроса также сделало жилье непривлекательным для производителей", - отмечает Milliyet. По данным издания, рост процентных ставок по кредитам затрудняет начало новых проектов. Поскольку найти жилье становится все труднее, баланс меняется. Число домовладельцев в Турции постепенно снижается. Аренда растет, и найти жилье в аренду становится все сложнее, добавляет издание. "По сравнению с тем, что было 10 лет назад, доля владельцев жилья, составлявшая 61 процент, теперь снизилась до 54 процентов. Доля арендаторов, составлявшая около 20 процентов, выросла до 28 процентов. Такая ситуация приводит к стремительному росту арендной платы. Настолько, что за последние 5 лет рост арендной платы в Стамбуле достиг 194 процентов. Если в ближайшие годы предложение жилья не увеличится, нас ждут еще более тяжёлые времена", - подчеркивает издание. Ряд экспертов и СМИ в Турции заявляют, что проблема цен на аренду жилья в стране в скором времени превратится в социальный кризис. В частности, газета Dünya ранее отмечала, что "астрономический рост цен на жилье и арендной платы в связи с высоким спросом поставил арендодателей и арендаторов лицом к лицу". Арендодатели пытаются выселить своих бывших жильцов, чтобы сдать жилье по более высокой стоимости. Арендаторы также испытывают трудности в поиске съемных квартир, подходящих для их бюджетов.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
общество , мировая экономика, турция, стамбул
Общество , Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Стамбул
06:46 15.07.2025
 
В Турции заявили о "тяжёлых временах" из-за нехватки жилья

Milliyet: дефицит жилья в Турции привел к стремительному росту платы за аренду квартиры

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АНКАРА, 15 июл – ПРАЙМ. Недостаточное количество жилья в Турции привело к стремительному росту платы за аренду квартиры, особенно в Стамбуле, в ближайшие годы республику могут ждать "тяжёлые времена", пишет газета Milliyet.
Правительство Турции с первого июля прошлого года сняло двадцатипятипроцентное ограничение на повышение плату за аренду квартиры на фоне жалоб арендодателей, определяющих её на основе годовой инфляции и индекса потребительских цен. Турецкие суды по гражданским делам завалены исками по вопросам стоимости аренды квартир и требований выселения арендаторов, слушания назначаются не ранее чем через один год после подачи иска, а в целом процесс занимает не меньше двух лет.
"Производство жилья в Турции замедляется. Потребность в жилье растет с каждым днем. Другими словами, жилья производится недостаточно. Это привело к изменению баланса. Уровень владения жильем снижается, а арендная плата стремительно растет. Особенно Стамбул оставил позади мировые города по темпам роста арендной платы", - пишет издание.
Газета отмечает, что ежегодно Турции требуется в среднем 700 тысяч новых домов.
"Однако количество производимых домов намного ниже этого показателя. Дефицит жилья растет с каждым годом. Например, если сравнивать с прошлым годом, то в первом квартале 2025 года количество зданий с разрешениями на строительство сократилось на 21,3 процента. Количество квартир уменьшилось на 18,7%. По мнению экспертов, этому есть несколько причин. Одна из важнейших причин - рост стоимости строительства. Снижение иностранного спроса также сделало жилье непривлекательным для производителей", - отмечает Milliyet.
По данным издания, рост процентных ставок по кредитам затрудняет начало новых проектов. Поскольку найти жилье становится все труднее, баланс меняется. Число домовладельцев в Турции постепенно снижается. Аренда растет, и найти жилье в аренду становится все сложнее, добавляет издание.
"По сравнению с тем, что было 10 лет назад, доля владельцев жилья, составлявшая 61 процент, теперь снизилась до 54 процентов. Доля арендаторов, составлявшая около 20 процентов, выросла до 28 процентов. Такая ситуация приводит к стремительному росту арендной платы. Настолько, что за последние 5 лет рост арендной платы в Стамбуле достиг 194 процентов. Если в ближайшие годы предложение жилья не увеличится, нас ждут еще более тяжёлые времена", - подчеркивает издание.
Ряд экспертов и СМИ в Турции заявляют, что проблема цен на аренду жилья в стране в скором времени превратится в социальный кризис. В частности, газета Dünya ранее отмечала, что "астрономический рост цен на жилье и арендной платы в связи с высоким спросом поставил арендодателей и арендаторов лицом к лицу". Арендодатели пытаются выселить своих бывших жильцов, чтобы сдать жилье по более высокой стоимости. Арендаторы также испытывают трудности в поиске съемных квартир, подходящих для их бюджетов.
 
ОбществоМировая экономикаТУРЦИЯСтамбул
 
 
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