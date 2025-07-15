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Россия нарастила экспорт минеральных удобрений в первом полугодии

Россия нарастила экспорт минеральных удобрений в первом полугодии - 15.07.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила экспорт минеральных удобрений в первом полугодии

Россия в январе-июне 2025 года нарастила экспорт минеральных удобрений на 8% в годовом выражении, до 22,7 миллиона тонн, свидетельствуют данные Российской... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T15:11+0300

2025-07-15T15:11+0300

2025-07-15T15:11+0300

экономика

россия

удобрения

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Россия в январе-июне 2025 года нарастила экспорт минеральных удобрений на 8% в годовом выражении, до 22,7 миллиона тонн, свидетельствуют данные Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). "22,7 миллиона тонн составил экспорт минеральных удобрений за январь-июнь 2025 года, что на 8% выше аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении. Глава РАПУ Андрей Гурьев в марте отметил, что производство минеральных удобрений в 2025 году может достигнуть рекордного уровня - 65 миллионов тонн. Он также напомнил, что российская индустрия минеральных удобрений до 2030 года нацелена увеличить выпуск агрохимической продукции на треть - до 80 миллионов тонн в год. Экспорт, по его словам, в этот период должен вырасти в 1,5 раза - до 58 миллионов тонн в год.

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россия, удобрения