Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нарастила экспорт минеральных удобрений в первом полугодии - 15.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250715/udobreniya-859518451.html
Россия нарастила экспорт минеральных удобрений в первом полугодии
Россия нарастила экспорт минеральных удобрений в первом полугодии - 15.07.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт минеральных удобрений в первом полугодии
Россия в январе-июне 2025 года нарастила экспорт минеральных удобрений на 8% в годовом выражении, до 22,7 миллиона тонн, свидетельствуют данные Российской... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T15:11+0300
2025-07-15T15:11+0300
экономика
россия
удобрения
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/52/841505275_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_2c39559b15911ebdad1fb51991ad2714.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Россия в январе-июне 2025 года нарастила экспорт минеральных удобрений на 8% в годовом выражении, до 22,7 миллиона тонн, свидетельствуют данные Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). "22,7 миллиона тонн составил экспорт минеральных удобрений за январь-июнь 2025 года, что на 8% выше аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении. Глава РАПУ Андрей Гурьев в марте отметил, что производство минеральных удобрений в 2025 году может достигнуть рекордного уровня - 65 миллионов тонн. Он также напомнил, что российская индустрия минеральных удобрений до 2030 года нацелена увеличить выпуск агрохимической продукции на треть - до 80 миллионов тонн в год. Экспорт, по его словам, в этот период должен вырасти в 1,5 раза - до 58 миллионов тонн в год.
https://1prime.ru/20250712/udobreniya-859424006.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/52/841505275_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_07681e9ca45c0bde2042e04f76cab9be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, удобрения
Экономика, РОССИЯ, удобрения
15:11 15.07.2025
 
Россия нарастила экспорт минеральных удобрений в первом полугодии

РАПУ: Россия в январе-июне нарастила экспорт минеральных удобрений на 8%

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМешки с удобрениями российского производства
Мешки с удобрениями российского производства - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Россия в январе-июне 2025 года нарастила экспорт минеральных удобрений на 8% в годовом выражении, до 22,7 миллиона тонн, свидетельствуют данные Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).
"22,7 миллиона тонн составил экспорт минеральных удобрений за январь-июнь 2025 года, что на 8% выше аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.
Глава РАПУ Андрей Гурьев в марте отметил, что производство минеральных удобрений в 2025 году может достигнуть рекордного уровня - 65 миллионов тонн.
Он также напомнил, что российская индустрия минеральных удобрений до 2030 года нацелена увеличить выпуск агрохимической продукции на треть - до 80 миллионов тонн в год. Экспорт, по его словам, в этот период должен вырасти в 1,5 раза - до 58 миллионов тонн в год.
Мешки с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
Россию не удовлетворили результаты меморандума с ООН по экспорту удобрений
12 июля, 12:44
 
ЭкономикаРОССИЯудобрения
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала