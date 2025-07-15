https://1prime.ru/20250715/udobreniya-859518451.html
Россия нарастила экспорт минеральных удобрений в первом полугодии
Россия нарастила экспорт минеральных удобрений в первом полугодии - 15.07.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт минеральных удобрений в первом полугодии
Россия в январе-июне 2025 года нарастила экспорт минеральных удобрений на 8% в годовом выражении, до 22,7 миллиона тонн, свидетельствуют данные Российской... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T15:11+0300
2025-07-15T15:11+0300
2025-07-15T15:11+0300
экономика
россия
удобрения
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/52/841505275_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_2c39559b15911ebdad1fb51991ad2714.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Россия в январе-июне 2025 года нарастила экспорт минеральных удобрений на 8% в годовом выражении, до 22,7 миллиона тонн, свидетельствуют данные Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). "22,7 миллиона тонн составил экспорт минеральных удобрений за январь-июнь 2025 года, что на 8% выше аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении. Глава РАПУ Андрей Гурьев в марте отметил, что производство минеральных удобрений в 2025 году может достигнуть рекордного уровня - 65 миллионов тонн. Он также напомнил, что российская индустрия минеральных удобрений до 2030 года нацелена увеличить выпуск агрохимической продукции на треть - до 80 миллионов тонн в год. Экспорт, по его словам, в этот период должен вырасти в 1,5 раза - до 58 миллионов тонн в год.
https://1prime.ru/20250712/udobreniya-859424006.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/52/841505275_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_07681e9ca45c0bde2042e04f76cab9be.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, удобрения
Экономика, РОССИЯ, удобрения
Россия нарастила экспорт минеральных удобрений в первом полугодии
РАПУ: Россия в январе-июне нарастила экспорт минеральных удобрений на 8%
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Россия в январе-июне 2025 года нарастила экспорт минеральных удобрений на 8% в годовом выражении, до 22,7 миллиона тонн, свидетельствуют данные Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).
"22,7 миллиона тонн составил экспорт минеральных удобрений за январь-июнь 2025 года, что на 8% выше аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.
Глава РАПУ Андрей Гурьев в марте отметил, что производство минеральных удобрений в 2025 году может достигнуть рекордного уровня - 65 миллионов тонн.
Он также напомнил, что российская индустрия минеральных удобрений до 2030 года нацелена увеличить выпуск агрохимической продукции на треть - до 80 миллионов тонн в год. Экспорт, по его словам, в этот период должен вырасти в 1,5 раза - до 58 миллионов тонн в год.
Россию не удовлетворили результаты меморандума с ООН по экспорту удобрений