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В Минэнерго заявили об ухудшении ситуации в угольной отрасли
В Минэнерго заявили об ухудшении ситуации в угольной отрасли - 15.07.2025, ПРАЙМ
В Минэнерго заявили об ухудшении ситуации в угольной отрасли
Ситуация в угольной отрасли России продолжает ухудшаться, сейчас закрыто или на грани закрытия 51 предприятие, заявил замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T10:39+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Ситуация в угольной отрасли России продолжает ухудшаться, сейчас закрыто или на грани закрытия 51 предприятие, заявил замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов."По итогам 2024 года убытки достигли 112,6 миллиарда рублей и ситуация, к сожалению, продолжает ухудшаться. По данным министерства энергетики, в так называемой красной зоне, это предприятия, которые остановлены либо на грани остановки, на сегодняшний день находится 51 предприятие, то есть шахты и разрезы", - сказал он, выступая на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.По последним раскрытым Минэнерго данным, по состоянию на 1 января 2024 года добычу угля в России осуществляли 179 угольных предприятий.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 мая утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность.Также есть адресные меры, назначением которых занимается новая подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Сибирские предприятия могут получить компенсацию в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля на северо-запад и юг. Отдельным компаниям предоставят адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте на дальние расстояния.В июне глава Минэнерго Сергей Цивилев сообщал, что правительство РФ приняло решение об адресной поддержке четырех угольных компаний - это "Мечел-Майнинг" (10 предприятий), "Воркутауголь", "СДС-уголь" (по 5 предприятий) и СУПК.
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общество , рф
Энергетика, Общество , РФ
В Минэнерго заявили об ухудшении ситуации в угольной отрасли
Минэнерго: сейчас закрыто или на грани закрытия 51 предприятие угольной отрасли
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Ситуация в угольной отрасли России продолжает ухудшаться, сейчас закрыто или на грани закрытия 51 предприятие, заявил замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов.
"По итогам 2024 года убытки достигли 112,6 миллиарда рублей и ситуация, к сожалению, продолжает ухудшаться. По данным министерства энергетики, в так называемой красной зоне, это предприятия, которые остановлены либо на грани остановки, на сегодняшний день находится 51 предприятие, то есть шахты и разрезы", - сказал он, выступая на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
По последним раскрытым Минэнерго данным, по состоянию на 1 января 2024 года добычу угля в России осуществляли 179 угольных предприятий.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 мая утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность.
Также есть адресные меры, назначением которых занимается новая подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Сибирские предприятия могут получить компенсацию в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля на северо-запад и юг. Отдельным компаниям предоставят адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте на дальние расстояния.
В июне глава Минэнерго Сергей Цивилев сообщал, что правительство РФ приняло решение об адресной поддержке четырех угольных компаний - это "Мечел-Майнинг" (10 предприятий), "Воркутауголь", "СДС-уголь" (по 5 предприятий) и СУПК.
"Мечел" ожидает роста мировых цен на уголь в третьем-четвертом квартале