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Узбекистан постепенно диверсифицирует экспорт овощей и фруктов

Узбекистан постепенно диверсифицирует экспорт овощей и фруктов - 15.07.2025, ПРАЙМ

Узбекистан постепенно диверсифицирует экспорт овощей и фруктов

Узбекистан диверсифицирует экспорт плодоовощной продукции постепенно, доля СНГ в нем пока остается высокой - 57,7% в 2024 году, в частности, лидирует Россия -... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T09:21+0300

2025-07-15T09:21+0300

2025-07-15T09:21+0300

экономика

узбекистан

овощи

фрукты

снг

экспорт

россия

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ТАШКЕНТ, 15 июл - ПРАЙМ. Узбекистан диверсифицирует экспорт плодоовощной продукции постепенно, доля СНГ в нем пока остается высокой - 57,7% в 2024 году, в частности, лидирует Россия - 38,7% от общего экспорта свежих овощей и фруктов, следует из данных, обнародованных институтом макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ) при кабмине республики. Как отмечается, эксперты ИМРИ рассчитали индекс диверсификации географии экспорта свежей плодоовощной продукции за 2019-2024 годы. "Изменения в структуре направлений экспорта в разрезе географических регионов происходят постепенно. Доля экспорта свежих овощей и фруктов в страны СНГ в общем экспорте свежей плодоовощной продукции из Узбекистана хотя и снизилась с 69,4% в 2019 году до 57,7% в 2024 году, но все еще остается весьма значительной", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ИМРИ. Количество стран-импортеров свежих овощей и фруктов из Узбекистана к 2024 году выросло до 73 против 68 направлений в 2019 году. При этом в 2019-2024 годы "наблюдалась очень высокая доля топ-5 стран импортеров свежих фруктов и овощей из Узбекистана", отмечается в сообщении. В частности, на долю России в 2024 году пришлось 38,7% поставок, Пакистана - 13,5%, Казахстана - 12,6%, Китая - 8,9%, Афганистана - 8%. Доля экспорта свежих овощей и фруктов в страны Евросоюза немного увеличилась - с 2,1% в 2019 году до 2,4% в 2024 году. По данным узбекистанской статистики, опубликованным ранее, объем поставок плодоовощной продукции из республики в Россию в 2024 году вырос в 1,4 раза, до 632,9 миллиона долларов, или 42,1% в общих поставках овощей и фруктов из Узбекистана.

https://1prime.ru/20250715/rossija-859482606.html

узбекистан

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

узбекистан, овощи, фрукты, снг, экспорт, россия