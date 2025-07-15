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Венесуэла начала разработку собственного суверенного ИИ

Венесуэла начала разработку собственного суверенного ИИ - 15.07.2025, ПРАЙМ

Венесуэла начала разработку собственного суверенного ИИ

Венесуэла в сотрудничестве с Китаем начала разработку собственного суверенного искусственного интеллекта, заявил президент Николас Мадуро. | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T03:44+0300

2025-07-15T03:44+0300

2025-07-15T03:44+0300

общество

венесуэла

китай

кнр

николас мадуро

си цзиньпин

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МЕХИКО, 15 июл - ПРАЙМ. Венесуэла в сотрудничестве с Китаем начала разработку собственного суверенного искусственного интеллекта, заявил президент Николас Мадуро. "Все его (ИИ - ред.) используют. Но тот, которым все пользуются, - он предвзят, потому что с самого начала был создан предвзятым - с точки зрения и в интересах западного колониализма, империализма. Поэтому нам нужно построить наш собственный искусственный интеллект, официальный, суверенный, наш, с нашей историей, с нашим образом жизни", - сказал Мадуро в эфире своей еженедельной программы "С Мадуро +". Он отметил, что проект реализуется в рамках соглашения, подписанного с председателем КНР Си Цзиньпином, и охватывает 13 стратегических направлений, "производственных двигателей" венесуэльской экономики. По словам главы венесуэльского государства, необходимо преодолеть технологическую зависимость от западных держав, так как, "новый колониализм распространяется именно через технологии, коммуникации и искусственный интеллект". Президент Венесуэлы подчеркнул, что создание собственного ИИ вполне возможно, несмотря на скепсис, и добавил, что страны Глобального Юга должны стремиться к технологическому равновесию. "Нам могут сказать, что это невозможно. Но нет — мы не должны зависеть от них. Нужно стремиться к равновесию, как говорил Боливар, равновесию в мире. Равновесие в области ИИ будет достигнуто путём создания искусственного интеллекта народов глобального Юга", - заключил Мадуро.

венесуэла

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общество , венесуэла, китай, кнр, николас мадуро, си цзиньпин