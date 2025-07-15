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Вертолет Росавиации вылетел на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8

Вертолет Росавиации вылетел на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 - 15.07.2025, ПРАЙМ

Вертолет Росавиации вылетел на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8

Вертолет Росавиации вылетел на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T04:20+0300

2025-07-15T04:20+0300

2025-07-15T04:20+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - ПРАЙМ. Вертолет Росавиации вылетел на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В 10.43 (3.43 мск) вылет Ми-8 из поселка Охотск от Росавиации в район поиска", - сказал собеседник агентства. Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц". Поиски с воздуха в понедельник вечером были приостановлены из-за наступления темного времени суток.

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